В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого в Донбассе бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В течение вчерашнего дня в зоне проведения боевых действий на Донбасс один украинский военный получил ранения, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"Во время боевых действий вчера один украинский защитник получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, состояние его здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил Мотузяник.
Всего в течение минувших суток на Донбассе было зафиксировано 29 обстрелов позиций ВСУ, из них 10 на Луганском направлении и 21 на Донецком. Украинским военным 14 раз приходилось открывать огонь.
Напомним, за минувшие сутки, 21 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. Боевики 29 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы.