В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого в Донбассе бойца

"Во время боевых действий вчера один украинский защитник получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, состояние его здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил Мотузяник.



Всего в течение минувших суток на Донбассе было зафиксировано 29 обстрелов позиций ВСУ, из них 10 на Луганском направлении и 21 на Донецком. Украинским военным 14 раз приходилось открывать огонь.



Напомним, за минувшие сутки, 21 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. Боевики 29 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы.



