В Мінкульті розповіли, що відкриття кінотеатрів та театрів очікують у липні

"У нас є сфери, які потребують найбільшої уваги. Є питання творчих шкіл, вишів і вступу в них. Є питання організації концертів, фестивалів, театральних і циркових вистав. Щоб хоча б в серпні розпочати роботу, люди вже зараз повинні готуватися і проводити репетиції. Є питання заповідників, музеїв, галерей. Тут інший спосіб реагування, тому що в деяких музеях неможливо забезпечити ті заходи, які вимагають: дезінфекцію, провітрювання, тому що воно може шкодити культурним цінностям і артефактам", - зазначила Фоменко.

Також вона додала, що культурна сфера найбільше постраждала через культурні обмеження.

"На жаль, поки не можна відкрити для відвідування ні театри, ні кінотеатри, ні концертні майданчики. Ми вважаємо, що це станеться, швидше за все, на 4-5 етапі виходу з карантину, коли будуть зняті всі обмеження. На цей час прогнозуємо, що це буде липень", - додала Фоменко.

Нагадаємо, голова комітету Верховною Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко та заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Сушко запропонували Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю алгоритм виходу кінотеатрів з карантину з 1-го липня.