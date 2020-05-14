В Минкульте рассказали, что открытие кинотеатров и театров ожидают в июле

"У нас есть сферы, которые требуют наибольшего внимания. Есть вопросы творческих школ, вузов и поступления в них. Есть вопросы организации концертов, фестивалей, театральных и цирковых представлений. Чтобы хотя бы в августе начать работу, люди уже сейчас должны готовиться и репетировать. Есть вопросы заповедников, музеев, галерей. Здесь другой способ реагирования, так как в некоторых музеях невозможно обеспечить те меры, которые требуют: дезинфекцию, проветривание, так как оно может вредить культурным ценностям и артефактам", - отметила Фоменко.

Также она добавила, что культурная сфера наиболее пострадала из-за культурных ограничений.

"К сожалению, пока нельзя открыть для посещения ни театры, ни кинотеатры, ни концертные площадки. Мы считаем, что это произойдет, скорее всего, на 4-5 этапе выхода из карантина, когда будут сняты все ограничения. В настоящее время прогнозируем , что это будет июль", - добавила Фоменко.

Напомним, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко и заместитель главы фракции "Слуга народа" Павел Сушко предложили Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю алгоритм выхода кинотеатров из карантина с 1 июля.