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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В мережі показали, який вигляд має Кримський міст напередодні відкриття

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Напередодні відкриття Кримського моста, яким окупанти з'єднають анексований півострів з материковою частиною Росії, будівельники почали бетонувати опори. Про це повідомляє УНН з посиланням на Уoutube Ігоря Корсакова.

В мережі показали, який вигляд має Кримський міст напередодні відкриття

Також будівельники взялися за фарбування прогонових арок Кримського мосту.

Як повідомляв УНН, Європейский союз засуджує спорудження Керченського моста без згоди України. Про це йдеться у заяві представника ЄС у закордонних справах і з питань політики безпеки Федеріки Могеріні.

"Європейський Союз засуджує спорудження Керченського моста без згоди України та обмеження, які це вже наклало на свободу навігації", - йдеться у заяві Могеріні.

Також Могеріні відзначила, що з часу нелегальної анексії Російською Федерацією ситуація з правами людини на Кримському півострові погіршується.

Також ЄС вкотре закликали негайно звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколу Семену, а також усіх тих, кого було ув’язнено і засуджено з порушенням міжнародного права.

"Європейський Союз залишається відданим ідеї повного дотримання своєї політики невизнання, у тому числі за допомогою обмежувальних заходів. ЄС знову закликає країни-члени ООН розглянути аналогічні заходи невизнання згідно з Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 68/262. Європейський Союз не визнає проведення Російською Федерацією виборів на Кримському півострові," - сказала вона.

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