В сети показали, как выглядит Крымский мост накануне открытия

Также строители взялись за покраску пролетных арок Крымского моста.



Как сообщал УНН, Европейский союз осуждает сооружения Керченского моста без согласия Украины. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Могерини.



"Европейский Союз осуждает сооружения Керченского моста без согласия Украины и ограничения, это уже наложило на свободу навигации", - говорится в заявлении Могерини.

Также Могерини отметила, что со времени нелегальной аннексии Российской Федерацией ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшается.

Также ЕС в очередной раз призвали немедленно освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Семену, а также всех тех, кто был заключен и приговорен с нарушением международного права.

"Европейский Союз остается преданным идее полного соблюдения своей политики непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. ЕС вновь призывает страны-члены ООН рассмотреть аналогичные меры непризнание согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262. Европейский Союз не признает проведения Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове ", - сказала она.



