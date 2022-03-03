В мережі оприлюднили знімки звідки Росія здійснює авіаудари по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Командування повітряних сил ЗСУ оприлюднило супутникові знімки звідки РФ здійснює авіаудари по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook відомства.
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"Це основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, а ще у "братню" Білорусь підвезли нові ракети до "Іскандерів", - йдеться у дописі.
На знімках аеродромів Барановичі, Мачуліщі та Шаталово.
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