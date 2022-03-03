В Сети обнародовали снимки откуда Россия осуществляет авиаудары по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало спутниковые снимки откуда РФ осуществляет авиаудары по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ведомства.
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"Это основные аэродромы, откуда РФ осуществляет авиаудары по Украине, а еще в "братскую" Беларусь подвезли новые ракеты до "Искандеров", - говорится в заметке.
На снимках аэродромов Барановичи, Мачулище и Шаталово.
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