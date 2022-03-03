В Сети обнародовали снимки откуда Россия осуществляет авиаудары по Украине

Цитата

"Это основные аэродромы, откуда РФ осуществляет авиаудары по Украине, а еще в "братскую" Беларусь подвезли новые ракеты до "Искандеров", - говорится в заметке.

На снимках аэродромов Барановичи, Мачулище и Шаталово.

Добавим

Последствия ночного бомбардировки Изюма на Харьковщине: обстреляны улицы покрыты обломками.