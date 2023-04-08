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В Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації

В Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації

Київ • УНН

 • 862169 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації.

В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися.

Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.

Нагадаємо 

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів на лінії розмежування на Запоріжжі.

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