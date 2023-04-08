Детали

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым.

В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации.

В ходе опроса проверяется наличие российского паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться.

Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.

Напомним

Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов на линии разграничения на Запорожье.