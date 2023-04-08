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В Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации

Киев • УНН

 • 862167 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку по эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым.

В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации.

В ходе опроса проверяется наличие российского паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться.

Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.

Напомним 

Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов на линии разграничения на Запорожье.

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