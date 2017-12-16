В Мексиці внаслідок вибуху на складі піротехніки загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У мексиканському штаті Мехіко чотири людини загинули та ще п’ять постраждали внаслідок вибуху на складі піротехніки, передає УНН з посиланням на Mileniо.
“Чотири людини стали жертвами вибуху на складі піротехніки в мексиканському штаті Мехіко”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що також поранення отримали п’ять осіб. Наразі інформації про стан їх здоров’я немає.
На місці інциденту працюють пожежники.
Наразі причина вибуху невідома.
Як повідомляв УНН, на заводі у Тернополі внаслідок вибуху постраждав чоловік.