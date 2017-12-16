В Мексиці внаслідок вибуху на складі піротехніки загинули чотири людини

“Чотири людини стали жертвами вибуху на складі піротехніки в мексиканському штаті Мехіко”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що також поранення отримали п’ять осіб. Наразі інформації про стан їх здоров’я немає.

На місці інциденту працюють пожежники.

Наразі причина вибуху невідома.

Як повідомляв УНН, на заводі у Тернополі внаслідок вибуху постраждав чоловік.