В Мексике в результате взрыва на складе пиротехники погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В мексиканском штате Мехико четыре человека погибли и пять пострадали в результате взрыва на складе пиротехники, передает УНН со ссылкой на Mileniо.
“Четыре человека стали жертвами взрыва на складе пиротехники в мексиканском штате Мехико”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что также ранения получили пять человек. На данный момент информации о состоянии их здоровья нет.
На месте инцидента работают пожарные.
Сейчас причина взрыва неизвестна.
Как сообщал УНН, на заводе в Тернополе в результате взрыва пострадал мужчина.