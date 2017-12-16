В Мексике в результате взрыва на складе пиротехники погибли четыре человека

“Четыре человека стали жертвами взрыва на складе пиротехники в мексиканском штате Мехико”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что также ранения получили пять человек. На данный момент информации о состоянии их здоровья нет.

На месте инцидента работают пожарные.

Сейчас причина взрыва неизвестна.

Как сообщал УНН, на заводе в Тернополе в результате взрыва пострадал мужчина.