В.Медведчук: замість "Мекки інвестицій" Україну перетворюють на пустелю

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Застосовуючи санкції до “російських” банків в Україні, офіційний Київ розриває зв’язки з головним торговельно-економічним партнером та інвестором фінансово-банківської системи країни. Про це у своєму блозі написав лідер Громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

Так лідер "Українського вибору — Права народу" відреагував на введення президентом України санкцій строком на один рік у відношенні ПАТ "Ощадбанк", ВАТ "VS Банк", ПАТ "Промінвестбанк", ВАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ БАНК", яким забороняється здійснювати фінансові операції на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема материнських структур.

“Прийнявши це рішення, офіційний Київ розриває зв'язки з головним торговельно-економічним партнером та інвестором фінансово-банківської системи країни. Для такого твердження є всі підстави: коли Нацбанк вводив нові нормативи, вимагав від власників українських банків провести докапіталізацію і масово закривав фінустанови або вводив у них тимчасові адміністрації, російські материнські структури, виконуючи вимоги українських державних органів, переводили на рахунки українських "дочок" необхідні кошти, незважаючи на постійний тиск і погрози радикальних організацій, на складність ведення бізнесу в Україні", — нагадав лідер "Українського вибору".

В.Медведчук повідомив, що загальна сума докапіталізації п'яти російських банків, що потрапили в березні 2017 року під санкції склала 72,8 млрд грн, або 2,9 млрд дол.

“І ці 2,9 млрд дол. докапіталізації прийшли в Україну не у вигляді кредитів МВФ, а як прямі іноземні інвестиції. В обмін на гроші російських банків ніхто не вимагає від України збільшити пенсійний вік, розпродати землі сільгосппризначення, заморозити зарплати і пенсії, зупинити соціальні виплати, провести приватизацію держпідприємств, підвищити тарифи", — зазначив політик.

За словами В.Медведчука, в 2016 році частка російських інвестицій в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в Україну склала 37,8%. "Ці гроші працюють в Україні, з них сплачуються податки, фінансується реальний сектор економіки нашої країни", - підкреслив лідер "Українського вибору".

“Від рішень, які приймаються по відношенню до найбільшого працюючого в Україні стратегічного інвестора — російського, залежить, чи прийдуть у нашу країну інші партнери і чи будуть світові фінансові центри довіряти гроші Україні та її владі. Офіційний Київ любить робити заяви про перетворення країни в "Мекку інвестицій“. Схоже, для забезпечення хоч якоїсь подібності українську економіку вирішено для початку перетворити в пустелю", — резюмував політик.

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