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В.Медведчук: вместо "Мекки инвестиций" Украину превращают в пустыню

Киев • УНН

 • 10440 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Применяя санкции к «российским» банкам в Украине, официальный Киев разрывает связи с главным торгово-экономическим партнером и инвестором финансово-банковской системы страны. Об этом в своем блоге написал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

Так лидер “Украинского выбора — Права народа” отреагировал на введение президентом Украины санкций сроком на один год в отношении ПАО “Сбербанк”, ОАО “VS Банк”, ПАО “Проминвестбанк”, ОАО “ВТБ Банк”, ПАО “БМ БАНК”, которым запрещается осуществлять финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

“Приняв это решение, официальный Киев разрывает связи с главным торгово-экономическим партнером и инвестором финансово-банковской системы страны. Для такого утверждения есть все основания: когда Нацбанк вводил новые нормативы, требовал от владельцев украинских банков провести докапитализацию и массово закрывал финучреждения или вводил в них временные администрации, российские материнские структуры, выполняя требования украинских государственных органов, переводили на счета украинских „дочек“ необходимые средства, невзирая на постоянное давление и угрозы радикальных организаций, на сложность ведения бизнеса в Украине”, — напомнил лидер “Украинского выбора”.

Общая сумма докапитализации попавших в марте 2017 года под санкции 5 российских банков в 2015–2016 годах, сообщил В.Медведчук, составила 72,8 млрд грн, или 2,9 млрд дол.

“И эти 2,9 млрд дол. докапитализации пришли в Украину не в виде кредитов МВФ, а как прямые иностранные инвестиции. В обмен на деньги российских банков никто не требует от Украины увеличить пенсионный возраст, распродать земли сельхозназначения, заморозить зарплаты и пенсии, остановить социальные выплаты, провести приватизацию госпредприятий, повысить тарифы”, — отметил политик.

По словам В.Медведчука, в 2016 году доля российских инвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Украину составила 37,8%. Эти деньги работают в Украине, с них платятся налоги, финансируется реальный сектор экономики нашей страны, подчеркнул лидер “Украинского выбора”.

“От решений, которые принимаются по отношению к работающему в Украине крупнейшему стратегическому инвестору — российскому, зависит, придут ли в нашу страну и другие партнеры, будут ли мировые финансовые центры доверять деньги Украине и ее власти. Официальный Киев любит делать заявления о превращении страны в "Мекку инвестиций“. Похоже, для обеспечения хоть какого-то сходства украинскую экономику решено для начала превратить в пустыню”, — резюмировал политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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