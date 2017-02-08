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В.Медведчук: Європа кинула рукавичку в обличчя українській "партії війни"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Заяви першого заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександра Хуга і посла Федеративної республіки Німеччини в Україні Ернста Райхеля знаменують новий етап врегулювання на Донбасі. Це рукавичка, кинута Європою в обличчя українській “партії війни”. Про це спецпредставник з питань гуманітарного характеру в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Віктор Медведчук заявив у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

В.Медведчук: Європа кинула рукавичку в обличчя українській "партії війни"

Заява А.Хуга про те, що обидві сторони порушують режим припинення вогню, за словами В.Медведчука, — сигнал від СММ ОБСЄ: від сторін конфлікту чекають мирних рішень, а не взаємних звинувачень.

“Посол Німеччини Райхель вважає, що обидві сторони не виконують Мінські угоди, підкресливши, що не виконані практично всі їх пункти. Нардепи закликають бойкотувати посла Німеччини Райхеля. Охоче вірю — бойкот співгромадянам у Донецьку і Луганську ці депутати вже оголосили”, — написав В.Медведчук.

У той же час впливовий американський журнал Foreign Policy в своїй статті під заголовком “Київ теж розпалює війну на сході України” констатує, що в української влади немає “партії миру”.

“З тих пір, як осінні домовленості про розведення сил провалилися, українські війська стали просуватися вглиб „сірої зони“. Після чого і сепаратисти почали рух у бік нейтральної смуги”, — заявляє FP.

Видання попереджає: якщо конфлікт на сході України розгориться, Вашингтон може залишитися осторонь.

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