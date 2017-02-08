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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук: Европа бросила перчатку в лицо украинской "партии войны"

Киев • УНН

 • 8263 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Заявления первого заместителя председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга и посла Федеративной республики Германии в Украине Эрнста Райхеля знаменуют новый этап урегулирования на Донбассе. Это перчатка, брошенная Европой в лицо украинской “партии войны”. Об этом спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук заявил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

В.Медведчук: Европа бросила перчатку в лицо украинской "партии войны"

Заявление А.Хуга о том, что обе стороны нарушают режим прекращения огня, по словам В.Медведчука, — сигнал от СММ ОБСЕ: у сторон конфликта ждут мирных решений, а не взаимных обвинений.

“Посол Германии Райхель считает, что обе стороны не выполняют Минские соглашения, подчеркнув, что не выполнены практически все их пункты. Нардепы призывают бойкотировать посла Германии Райхеля. Охотно верю — бойкот согражданам в Донецке и Луганске эти депутаты уже объявили”, — написал В.Медведчук.

В то же время влиятельный американский журнал Foreign Policy в своей статье под заголовком “Киев тоже разжигает войну на востоке Украины” констатирует, что в украинской власти нет “партии мира”.

“С тех пор, как осенние договоренности о разведении сил провалились, украинские войска стали продвигаться вглубь „серой зоны“. После чего и сепаратисты начали движение в сторону нейтральной полосы”, — заявляет FP.

Издание предупреждает: если конфликт на востоке Украины разгорится, Вашингтон может остаться в стороне.

Украинские Национальные Новости

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