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В.Медведчук: в Україні катастрофічний стан системи охорони здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Лідер Громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук розповів про реформи, які знищили систему охорони здоров'я, передає УНН

В.Медведчук: в Україні катастрофічний стан системи охорони здоров'я

“Зусиллями єврореформаторів Україна знову опинилася в центрі міжнародного скандалу. Причому двічі. Перший скандал був викликаний тим, що українська делегація висловила незгоду з призначенням президентом 70-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я росіянки Вероніки Скворцової.

Другий — вибухнув трохи пізніше, коли стало відомо, що представників України не допустили до участі у виборах генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), оскільки наша країна ... не заплатила внески. З 194 країн — членів ВООЗ тільки у чотирьох (Україні, Центральноафриканської Республіки, Коморські Островів і Гвінеї-Бісау) не знайшлося коштів на фінансування організації, що займається питаннями охорони здоров’я. Той факт, що африканська республіка Сомалі, на відміну від України, змогла погасити заборгованість, продемонстрував усьому світові, що в нашій країні питання охорони здоров’я за значимістю — на останньому місці”, — заявив В.Медведчук.

Політик підкреслив, що яскраве тому підтвердження — ставлення влади до здоров’я громадян.

“Особливо це проявилося після того, як до Міністерства охорони здоров’я прийшли "реформатори“ - легіонери. Призначення на посаду голови МОЗ Олександра Квіташвілі, грузинського легіонера, що не має медичної освіти, супроводжувалося гучною піар-кампанією — Україна обіцяли небачений прорив у медичній галузі, розвиток страхової медицини, викорінення корупції в системі охорони здоров’я ... Однак Квіташвілі написав заяву про відставку, так і не приступивши до реформування галузі, зате зірвавши закупівлі життєво необхідних ліків і вакцин”, — наголосив політик.

Політик зауважив, що на зміну попередньому міністру, прийшла американка “з українським корінням” Уляна Супрун позиціонувалася як істинний патріот України, волонтер, який допомагав активістам Майдану і бійцям в зоні АТО.

“Однак наносного патріотизму і волонтерського минулого виявилося недостатньо для ефективної діяльності. Незабаром стало очевидно: у Супрун немає ні управлінського досвіду, ні елементарного розуміння стану справ в системі української охорони здоров’я. Крапки над “і” були розставлені після скандалу, який розгорівся на початку цього року. Директор київського Інституту серця, відомий кардіохірург Борис Тодуров звинуватив Уляну Супрун не просто в провалі реформи охорони здоров’я, а в злочинної некомпетентності і безвідповідальності. “Ваша недбалість забрала більше життів українців, ніж війна за останні роки”, — заявив Тодуров. І його підтримали багато медиків країни.

Головний лікар Херсонського обласного кардіодиспансеру Олег Мазуряк звинуватив МОЗ у зриві поставок кардіостимуляторів в області, а керівник Київського міського Окремої підрозділи Національної медичної палати України Сергій Кравченко взагалі заявив, що діяльність в. о. міністра загрожує знищенням охорони здоров’я. За його влучним висловом, Уляна Супрун створила і очолює “міністерство смерті в Україні”, — підкреслив лідер.

На нещодавній прес-конференції члени Комітету ВР з питань охорони здоров’я піддали жорсткій критиці діяльність в.о. міністра. За словами голови комітету Ольги Богомолець, ситуація з поставками ліків за програмами 2016 року катастрофічна — на сьогоднішній день поставлено лише 17% сплачених препаратів. Більш того, при закупівлі ліків в минулому році мільйони гривень з українського бюджету витрачені даремно: сьогодні “по всій Україні в закладах охорони здоров’я зберігаються медикаменти, які не можуть бути використані”, так як термін їх придатності давно минув.

Заступник голови комітету, колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій заявив, що Уляна Супрун “є представником міжнародної корупції в Україні” — про це свідчать її підписи під корупційними договорами. Згідно з цими договорами, за словами народного депутата, “будь-яка міжнародна організація може поставити з будь-яким терміном придатності будь-які медикаменти”. Олег Мусій назвав “реформи” Уляни Супрун “геноцидом українського народу” і закликав почати на міжнародному рівні розслідування махінації під час закупівлі медикаментів.

"Катастрофічний стан вітчизняної системи охорони здоров’я, ввіреній Уляні Супрун, дає підстави ставити питання не тільки про те, чи має вона право очолювати МОЗ, а й про доцільність залучення непрофесійних і далеких від українських реалій легіонерів до управління такою важливою для держави галуззю, як охорона здоров’я”, — резюмував В.Медведчук.

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