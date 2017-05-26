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В.Медведчук: в Украине катастрофическое состояние системы здравоохранения

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук рассказал о реформах, которые уничтожили систему здравоохранения, передает УНН.

В.Медведчук: в Украине катастрофическое состояние системы здравоохранения

"Усилиями еврореформаторов Украина снова оказалась в центре международного скандала. Причем дважды. Первый скандал был вызван тем, что украинская делегация выразила несогласие с назначением президентом 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения россиянки Вероники Скворцовой.

Второй - взорвался чуть позже, когда стало известно, что представителей Украины не допустили к участию в выборах генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку наша страна ... не заплатила взносы. С 194 стран - членов ВОЗ только в четырех (Украине, Центральноафриканской Республики, Коморские Острова и Гвинеи-Бисау) не нашлось средств на финансирование организации, занимающейся вопросами здравоохранения. Тот факт, что африканская республика Сомали, в отличии от Украины, смогла погасить задолженность, продемонстрировал всему миру, что в нашей стране вопросы охраны здоровья по значимости - на последнем месте", - заявил В.Медведчук.

Политик подчеркнул, что яркое тому подтверждение - отношение власти к здоровью граждан.

"Особенно это проявилось после того, как в Министерство здравоохранения пришли "реформаторы" - легионеры. Назначение на должность главы Минздрава Александра Квиташвили, грузинского легионера, не имеющего медицинского образования, сопровождалось громкой пиар-кампанией - Украина обещали невиданный прорыв в медицинской отрасли, развитие страховой медицины, искоренение коррупции в системе здравоохранения ... однако Квиташвили написал заявление об отставке, так и не приступив к реформированию отрасли, зато сорвал закупки жизненно необходимых лекарств и вакцин", - подчеркнул политик.

Политик отметил, что на смену предыдущему министру, пришла американка "с украинскими корнями" Ульяна Супрун позиционировалась как истинный патриот Украины, волонтер, который помогал активистам Майдана и бойцам в зоне АТО.

"Однако наносного патриотизма и волонтерского прошлого оказалось недостаточно для эффективной деятельности. Вскоре стало очевидно: у Супрун нет ни управленческого опыта, ни элементарного понимания состояния дел в системе украинского здравоохранения. Точки над "и" были расставлены после скандала, который разгорелся в начале этого года. Директор киевского Института сердца, известный кардиохирург Борис Тодуров обвинил Ульяну Супрун не просто в провале реформы здравоохранения, а в преступной некомпетентности и безответственности. "Ваша небрежность унесла больше жизней украинском, чем война за последние годы", - заявил Тодуров. И его поддержали многие медики страны.

Главный врач Херсонского областного кардиодиспансера Олег Мазуряк обвинил Минздрав в срыве поставок кардиостимуляторов в области, а руководитель Киевского городского Отдельного подразделения Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко вообще заявил, что деятельность и. о. министра грозит уничтожением здравоохранения. По его характеристике, Ульяна Супрун создала и возглавляет "министерство смерти в Украине", - подчеркнул лидер.

На недавней пресс-конференции члены Комитета ВР по вопросам здравоохранения подвергли жесткой критике деятельность и.о. министра. По словам председателя комитета Ольги Богомолец, ситуация с поставками лекарств по программам 2016 катастрофическая - на сегодняшний день поставлено только 17% уплаченных препаратов. Более того, при закупке лекарств в прошлом году миллионы гривен из украинского бюджета потрачены впустую: сегодня "по всей Украине в учреждениях здравоохранения хранятся медикаменты, которые не могут быть использованы", так как срок их годности давно истек.

Заместитель председателя комитета, бывший министр здравоохранения Олег Мусий заявил, что Ульяна Супрун "является представителем международной коррупции в Украине" - об этом свидетельствуют ее подписи под коррупционными договорам. Согласно этим договорам, по словам народного депутата, "любая международная организация может поставить с любым сроком годности любые медикаменты". Олег Мусий назвал "реформы" Ульяны Супрун "геноцидом украинского народа" и призвал начать на международном уровне расследования махинации при закупке медикаментов.

"Катастрофическое состояние отечественной системы здравоохранения, вверенной Ульяне Супрун, дает основания ставить вопрос не только о том, имеет ли она право возглавлять МЗ, но и о целесообразности привлечения непрофессиональных и далеких от украинских реалий легионеров к управлению такой важной для государства отраслью, как здравоохранение", - резюмировал В.Медведчук.

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