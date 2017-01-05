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В.Медведчук: Україну врятує тільки формула національного успіху

В.Медведчук: Україну врятує тільки формула національного успіху

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У чисельнику формули національного успіху повинні бути гуманітарні питання, а в знаменнику — конкурентоспроможна держава. Таку думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

“Світ перебуває на порозі грандіозних змін. 2016 рік був насиченим політичними подіями, складними і непередбачуваними. Досить згадати результати референдуму 6 квітня в Нідерландах і підсумки Brexit, посилення євроскептичних настроїв у всіх без винятку європейських державах і спробу перевороту в Туреччині, загострення ситуації на Близькому Сході і перемогу Дональда Трампа як феєричний фінал президентської гонки в США, щоб зробити висновок: в 2017-му дезінтеграційні процеси в ЄС тільки посиляться. Сьогодні це вже не викликає ніяких сумнівів. Навіть у прихильників об’єднаної Європи”, — зазначив В.Медведчук.

Так, він нагадав, що у кінці грудня Джордж Сорос опублікував статтю “Відкритому суспільству потрібен захист”, в якій йдеться про зміни і небезпеки в 2017 році.

“Що примітно, українське експертне співтовариство і політикум практично не приділили уваги цієї публікації. А даремно. Сорос, визнаючи, що „нинішній історичний момент — дуже болючий“ особисто для нього, по суті, констатує крах євроінтеграційних ідей. „Щось пішло гнітюче не так“, і тепер Сороса турбує „доля ЄС, над яким нависла загроза потрапити під вплив президента Росії Володимира Путіна“. Ще один примітний момент, убивчий для українських єврореформаторів: про Україну — „найбільший актив Євросоюзу“ — цього разу Сорос навіть не згадав. У такій ситуації позицію Києва, що ломляться в закриті двері напівзруйнованої цитаделі євроінтеграції, яка в будь-який момент може обвалитися, інакше як короткозорою не назвеш”, — відзначив політик.

За його словами, необхідність перегляду зовнішньополітичного вектора викликана і низкою інших причин.

“Судячи з останніх заяв Дональда Трампа, ізоляціоністські настрої в США будуть лише посилюватися. Про це говорять не тільки зарубіжні, а й вітчизняні експерти. Ось невеликий фрагмент із доповіді „Межі „стійкості“. Світ і Україна в 2017 році. Сценарії“, автором якого є один із засновників Українського інституту майбутнього Юрій Романенко: „...нещодавні президентські вибори в США показали, що Америка переживає „імперське перенапруження“, яке полягає в втомі від численних витрат на підтримку глобальної інфраструктури гегемонії. Це призвело до того, що американський білий середній клас підтримав позиції Трампа, який вказував на необхідність повернення до ізоляціонізму“”, — зазначив В.Медведчук.

За словами політика, автор прогнозу розглядає три сценарії розвитку ситуації, найбільш ймовірним з яких є сценарій “Миротворець”.

“США і Європа зосереджуються на внутрішніх проблемах, досягаючи домовленостей з Росією щодо ключових тем — Близький Схід, Україна і Східна Європа ... Разом з Путіним Трамп досягає низки стратегічних домовленостей щодо Близького Сходу і України. Для США головним є перший пакет — щодо Близького Сходу, тут переважають інтереси Вашингтона і його союзників на БВ. Перш за все, Ізраїлю. Для Росії головним є другий пакет — щодо України, де будуть переважати інтереси РФ і Європи ”, - цитує він Ю.Романенка.

У зв’язку з цим В.Медведчук згадав недавню статтю в Bild, де йдеться про те, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер “може стати посередником між Москвою і Вашингтоном. Трамп має намір зблизитися з Кремлем”.

“Для офіційного Києва, який своїм сервильним прогином перед демократами ускладнив і без того непрості відносини з республіканцями, це означає припинення беззастережної підтримки з боку Вашингтона і необхідність вибудувати нову „систему координат“”, — наголосив політик.

За його словами, усе це підводить до думки, що для України, яка переживає крах євроатлантичних ідей, 2017 рік переломним і вкрай непростим.

“„Стратегічні партнери“ — ЄС і США — вже продемонстрували Києву, що ні на членство в ЄС, ні на членство в НАТО Україна розраховувати не може. А це означає, що наша країна повинна виробити нові принципи зовнішньої і внутрішньої політики”, — наголосив він.

В.Медведчук зазначив, що у кінці 2012 року, коли “Український вибір” тільки з’явився як новий громадський рух, що відстоює ідеї народовладдя, він запропонував Формулу національного успіху, актуальність якої підтвердив час.
“У чисельнику Формули національного успіху, на моє глибоке переконання, повинні бути гуманітарні питання, важливі для нашого суспільства. Ігнорування владою культурних, історичних, релігійних, мовних та інших відмінностей регіонів, як ми бачимо, призвело до трагедії — розколу країни і збройного конфлікту. А в знаменнику Формули національного успіху — конкурентоспроможна державу, що забезпечує права і свободи громадян, розвиває економіку, створює робочі місця, приваблює інвестиції, забезпечує гідні зарплати і пенсії”, — наголосив політик.

На його переконання, це формула успішної України, де в центрі внутрішньої політики має бути людина, її інтереси, свободи і права, зокрема право брати участь в управлінні країною. А в основі зовнішньої політики повинні лежати інтереси держави, інтереси національної економіки, здоровий прагматизм і стратегічне бачення.

“Реалізація Формули національного успіху не тільки дозволить Україні відновити економічний і політичний суверенітет, а й стати повноправним гравцем на геополітичній арені. Щоб самій вирішувати свою долю і визначати своє майбутнє”, — підсумував він.

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