В.Медведчук: Украину спасет только формула национального успеха

"Мир находится на пороге грандиозных перемен. 2016 год был насыщенным политическими событиями, сложными и непредсказуемыми. Достаточно вспомнить результаты референдума 6 апреля в Нидерландах и итоги Brexit, усиление евроскептических настроений во всех без исключения европейских государствах и попытку переворота в Турции, обострение ситуации на Ближнем Востоке и победу Дональда Трампа как феерический финал президентской гонки в США, чтобы сделать вывод: в 2017 -м дезинтеграционные процессы в ЕС только усилятся. Сегодня это уже не вызывает никаких сомнений. Даже у сторонников объединенной Европы ", - отметил В.Медведчук.

Так, он напомнил, что в конце декабря Джордж Сорос опубликовал статью "Открытому обществу нужна защита", в которой говорится об изменениях и опасностях в 2017 году.

"Что примечательно, украинское экспертное сообщество и политикум практически не уделили внимания этой публикации. А зря. Сорос, признавая, что "нынешний исторический момент - очень болезненный" лично для него, по сути, констатирует крах евроинтеграционных идей. "Что-то пошло не так удручающе", и теперь Сороса беспокоит "судьба ЕС, над которым нависла угроза попасть под влияние президента России Владимира Путина". Еще один примечательный момент, убийственный для украинских еврореформаторив: об Украине - "самом большом активе Евросоюза" - на этот раз Сорос даже не вспомнил. В такой ситуации позицию Киева, что ломится в закрытые двери полуразрушенной цитадели евроинтеграции, которая в любой момент может рухнуть, иначе как близорукой не назовешь ", - отметил политик.

По его словам, необходимость пересмотра внешнеполитического вектора вызвана и рядом других причин.

"Судя по последним заявлениям Дональда Трампа, изоляционистские настроения в США будут только усиливаться. Об этом говорят не только зарубежные, но и отечественные эксперты. Вот небольшой фрагмент из доклада "Пределы" устойчивости ". Мир и Украина в 2017 году. Сценарии ", автором которого является один из основателей Украинского института будущего Юрий Романенко:" ... недавние президентские выборы в США показали, что Америка переживает "имперское перенапряжение», которое заключается в усталости от многочисленных расходов на поддержку глобальной инфраструктуры гегемонии. Это привело к тому, что американский белый средний класс поддержал позиции Трампа, который указывал на необходимость возвращения до изоляционизма "", - отметил В.Медведчук.

По словам политика, автор прогноза рассматривает три сценария развития ситуации, наиболее вероятным из которых является сценарий "Миротворец".

"США и Европа сосредотачиваются на внутренних проблемах, достигая договоренностей с Россией по ключевым темам - Ближний Восток, Украина и Восточная Европа ... Вместе с Путиным Трамп достигает ряда стратегических договоренностей по Ближнему Востоку и Украине. Для США главным является первый пакет - по Ближнему Востоку, здесь преобладают интересы Вашингтона и его союзников на БВ. Прежде всего, Израиля. Для России главным является второй пакет - по Украине, где будут преобладать интересы РФ и Европы ", - цитирует он Ю.Романенко.

В связи с этим В.Медведчук вспомнил недавнюю статью в Bild, в котором говорится о том, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер "может стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп намерен сблизиться с Кремлем ".

"Для официального Киева, который своим сервильним прогибом перед демократами осложнил и без того непростые отношения с республиканцами, это означает прекращение безоговорочной поддержки со стороны Вашингтона и необходимость выстроить новую" систему координат "", - подчеркнул политик.

По его словам, все это подводит к мысли, что для Украины, которая переживает крах евроатлантических идей, 2017 год будет переломным и крайне непростым.

"" Стратегические партнеры "- ЕС и США - уже продемонстрировали Киеву, что ни на членство в ЕС, ни на членство в НАТО Украина рассчитывать не может. А это значит, что наша страна должна выработать новые принципы внешней и внутренней политики ", - подчеркнул он.

В.Медведчук отметил, что в конце 2012 года, когда "Украинский выбор" только появился как новое общественное движение, отстаивающее идеи народовластия, он предложил Формулу национального успеха, актуальность которой подтвердило время.

"В числителе формулы национального успеха, по моему глубокому убеждению, должны быть гуманитарные вопросы, важные для общества. Игнорирование властями культурных, исторических, религиозных, языковых и других различий регионов, как мы видим, привело к трагедии - расколу страны и вооруженного конфликта. А в знаменателе формулы национального успеха - конкурентоспособное государство, что беспечивает права и свободы граждан, развивает экономику, создает рабочие места, привлекает инвестиции, обеспечивает достойные зарплаты и пенсии ", - подчеркнул политик.

По его убеждению, это формула успешной Украины, где в центре внутренней политики должен быть человек, его интересы, свободы и права, в частности право участвовать в управлении страной. А в основе внешней политики должны лежать интересы государства, интересы национальной экономики, здоровый прагматизм и стратегическое видение.

"Реализация Формулы национального успеха не только позволит Украине восстановить экономический и политический суверенитет, но и стать полноправным игроком на геополитической арене. Чтобы самой решать свою судьбу и определять свое будущее ", - подытожил он.