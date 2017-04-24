В.Медведчук: Україна не повинна стати тим, хто вб'є "Мінськ"

"Досить різку заяву пана Пайфера, (особливо якщо врахувати, що прозвучало воно з вуст дипломата зі стажем, здатного облачати жорсткі меседжі в прийнятні формулювання) адресовано представникам “партії війни” в українській влади — тим, хто активно критикує “Мінськ” і вимагає відмовитися від виконання Мінських угод", - зауважив В.Медведчук.

На жаль, необхідно визнати: противники мирного врегулювання конфлікту на Донбасі мають чималий політичну вагу, в першу чергу в ВР як законодавчому органі. Вони блокують мирні ініціативи та відмовляються підтримувати проекти законів, які Київ згідно з “Комплексом заходів щодо виконання Мінських угод” зобов’язався прийняти", - підкреслив лідер.

Очевидно, позиція представників “партії війни” все більше турбує Захід, причому не тільки Брюссель, але і Вашингтон.

"Мушу зазначити, Пайфер послідовно переконував Київ, що Мінські угоди вигідні Україні. “Угоду, яку в Мінську уклали канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін і український лідер Петро Порошенко в лютому, швидше за все, була найкращим виходом для Києва”, — заявляв він. Сьогодні його позиція стала більш категоричною: “Якщо ви вб’єте” Мінськ“, нормандський процес “відпаде”. Мабуть, розуміючи, що цей аргумент українські політики не почують, Пайфер знайшов більш вагомий: “Україна не повинна стати тим, хто вб’є "Мінськ". Якщо ви це зробите, ви усунете підставу для санкцій”, - наголосив політик.

"Заява Стівена Пайфера — це чітка і однозначна відповідь українським крикунам, котрі кричать про те, що “Мінськ себе вичерпав”, а у “нормандського формату” немає перспективи. Пора визнати: розмови про невигідність і неефективності Мінських угод не просто пусті балачки супротивників мирного врегулювання. Це злочинний саботаж рішень, які могли б припинити кровопролиття на Донбасі, відновити мир, територіальну цілісність і єдність України. Адже альтернативу Мінським домовленостями “партія війни” до сих пір не може запропонувати. З однієї простої причини — альтернативи немає і бути не може. А відмова слідувати єдиному шляху до миру означає тільки одне — небажання цього світу", - резюмував В.Медведчук.