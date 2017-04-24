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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37599 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101431 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154633 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115663 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112291 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В.Медведчук: Украина не должна стать тем, кто убьет "Минск"

В.Медведчук: Украина не должна стать тем, кто убьет "Минск"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Резкое заявление Стивена Пайфера, "Украина не должна стать тем, кто убьет "Минск", адресована представителям "партии войны" в украинском власти - тем, кто активно критикует "Минск" и требует отказаться от выполнения Минских соглашений. Такое мнение высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

"Достаточно резкое заявление господина Пайфера (особенно если учесть, что прозвучало оно из уст дипломата со стажем, способного облачать жесткие месседжи в приемлемые формулировки) адресовано представителям "партии войны" в украинском власти - тем, кто активно критикует "Минск" и требует отказаться от выполнения Минских соглашений", - отметил В.Медведчук.

"К сожалению, необходимо признать противники мирного урегулирования конфликта на Донбассе имеют немалый политический вес, в первую очередь в ВР как законодательном органе. Они блокируют мирные инициативы и отказываются поддерживать проекты законов, которые Киев согласно "Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений" обязался принять", - подчеркнул лидер.

Очевидно, позиция представителей "партии войны" все больше беспокоит Запад, причем не только Брюссель, но и Вашингтон.

"Должен отметить, Пайфер последовательно убеждал Киев, что Минские соглашения выгодны Украине. "Соглашение, которое в Минске заключили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко в феврале, скорее всего, была лучшим выходом для Киева ", - заявлял он. Сегодня его позиция стала более категоричен:" Если вы убьете "Минск", нормандский процесс "отпадет". Видимо, понимая, что этот аргумент украинские политики не услышат, Пайфер нашел более весомый: " Украина не п овинного стать тем, кто убьет "Минск". Если вы это сделаете, вы устраните основание для санкций", - подчеркнул политик.

"Заявление Стивена Пайфера - это четкая и однозначный ответ украинским крикунам, которые кричат ​​о том, что "Минск себя исчерпал", а в "нормандского формата" нет перспективы. Пора признать: разговоры о невыгодности и неэффективности Минских соглашений не просто пустые разговоры противников мирного урегулирования. Это преступный саботаж решений, которые могли бы прекратить кровопролитие в Донбассе, восстановить мир, территориальную целостность и единство Украины. Ведь альтернативу Минским договоренностями "партия войны" до сих пор не может предложить. С одни й простой причине - альтернативы нет и быть не может. А отказ следовать единственному пути к миру означает только одно - нежелание этого мира", - резюмировал В.Медведчук.

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