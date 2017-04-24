В.Медведчук: Украина не должна стать тем, кто убьет "Минск"

"Достаточно резкое заявление господина Пайфера (особенно если учесть, что прозвучало оно из уст дипломата со стажем, способного облачать жесткие месседжи в приемлемые формулировки) адресовано представителям "партии войны" в украинском власти - тем, кто активно критикует "Минск" и требует отказаться от выполнения Минских соглашений", - отметил В.Медведчук.

"К сожалению, необходимо признать противники мирного урегулирования конфликта на Донбассе имеют немалый политический вес, в первую очередь в ВР как законодательном органе. Они блокируют мирные инициативы и отказываются поддерживать проекты законов, которые Киев согласно "Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений" обязался принять", - подчеркнул лидер.

Очевидно, позиция представителей "партии войны" все больше беспокоит Запад, причем не только Брюссель, но и Вашингтон.

"Должен отметить, Пайфер последовательно убеждал Киев, что Минские соглашения выгодны Украине. "Соглашение, которое в Минске заключили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко в феврале, скорее всего, была лучшим выходом для Киева ", - заявлял он. Сегодня его позиция стала более категоричен:" Если вы убьете "Минск", нормандский процесс "отпадет". Видимо, понимая, что этот аргумент украинские политики не услышат, Пайфер нашел более весомый: " Украина не п овинного стать тем, кто убьет "Минск". Если вы это сделаете, вы устраните основание для санкций", - подчеркнул политик.

"Заявление Стивена Пайфера - это четкая и однозначный ответ украинским крикунам, которые кричат ​​о том, что "Минск себя исчерпал", а в "нормандского формата" нет перспективы. Пора признать: разговоры о невыгодности и неэффективности Минских соглашений не просто пустые разговоры противников мирного урегулирования. Это преступный саботаж решений, которые могли бы прекратить кровопролитие в Донбассе, восстановить мир, территориальную целостность и единство Украины. Ведь альтернативу Минским договоренностями "партия войны" до сих пор не может предложить. С одни й простой причине - альтернативы нет и быть не может. А отказ следовать единственному пути к миру означает только одно - нежелание этого мира", - резюмировал В.Медведчук.