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В.Медведчук: Україна нарощує експорт у Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Згідно з даними Державної фіскальної служби, в січні-лютому 2017 року український експорт у РФ досяг 576,5 млн дол. Для порівняння: за ті ж місяці 2016-го Україна поставила на російський ринок товарів на суму в півтора рази менше — трохи більше 373,4 млн дол. Про це у своєму блозі написав лідер Громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

“Усвідомивши безперспективність ідеї єврореформаторів “здійснити експансію” на “ємний і перспективний” ринок ЄС, українські товаровиробники все активніше повертаються на, нехай і менш ємний, але куди більш перспективний, російський ринок. І це незважаючи на санкції і відверто антиросійську політику єврореформаторскої команди. Тільки за перші два місяці поточного року Україна більш ніж на 54,4% збільшила експортні поставки в Російську Федерацію. Так, згідно з даними Державної фіскальної служби, в січні-лютому 2017 року український експорт у РФ досяг 576,5 млн дол. Для порівняння: за ті ж місяці 2016-го Україна поставила на російський ринок товарів на суму в півтора рази менше — трохи більше 373,4 млн дол. Бізнес починає прозрівати: ЗВТ з ЄС виявилася фікцією, в сформованих економічних умовах відновлення економічного співробітництва з РФ — гарантія виживання для підприємств.

Позитивна динаміка поставок в Європу в рази скромніша (і це при тому, що квоти на безмитні поставки в рамках ЗВТ Україна вичерпала ще в перші тижні цього року). Український експорт до країн Євросоюзу виріс лише на 14,3%: з 2,1 млрд дол. в січні — лютому 2016-го до 2,4 млрд дол. за ті ж місяці 2017-го.

Якщо ж докладніше проаналізувати “успіхи” України у зовнішній торгівлі, то можна помітити певну тенденцію: у порівнянні з 2016 роком, крім російського напрямку, намітилося зростання експорту в Індію, Туреччину, Алжир, Південну Африку, Іран ... Але при цьому знизилися поставки українських товарів в Нідерланди, Німеччину, Францію, що в черговий раз переконує бізнес в безперспективності західного вектора зовнішньоекономічної інтеграції.

Євроінтеграція у виконанні “реформаторів” зазнала фіаско. СНД, Азія, Африка — ось ті напрямки, куди тепер спрямовані погляди українських компаній, які намагаються вижити в нових економічних реаліях. А це ще одне підтвердження того, що лише відновлення торгово-економічного співробітництва з країнами ЄАЕС, і зокрема з РФ, де все ще затребувана наша продукція з високою доданою вартістю, могло б забезпечити українську промисловість стабільними замовленнями, підвищити зайнятість населення і пожвавити економіку країни. Це єдиний спосіб підняти економіку України, забезпечити зростання добробуту громадян і уникнути боргової кабали", - написав В.Медведчук.

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