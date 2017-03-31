В.Медведчук: Украина наращивает экспорт в Россию

“Осознав бесперспективность идеи еврореформаторов “осуществить экспансию” на “емкий и перспективный” рынок ЕС, украинские товаропроизводители всё активнее возвращаются на, пусть и менее емкий, но куда более перспективный, российский рынок. И это несмотря на санкции и откровенно антироссийскую политику еврореформаторской команды. Только за первые два месяца текущего года Украина более чем на 54,4% увеличила экспортные поставки в Российскую Федерацию. Так, согласно данным Государственной фискальной службы, в январе ― феврале 2017 года украинский экспорт в РФ достиг 576,5 млн долл. Для сравнения: за те же месяцы 2016-го Украина поставила на российский рынок товаров на сумму в полтора раза меньше — немногим более 373,4 млн долл. Бизнес начинает прозревать: ЗСТ с ЕС оказалась фикцией, в сложившихся экономических условиях возобновление экономического сотрудничества с РФ ― гарантия выживания для предприятий.

Положительная динамика поставок в Европу в разы скромнее (и это при том, что квоты на беспошлинные поставки в рамках ЗСТ Украина исчерпала еще в первые недели этого года). Украинский экспорт в страны Евросоюза вырос лишь на 14,3%: с 2,1 млрд долл. в январе ― феврале 2016-го до 2,4 млрд долл. за те же месяцы 2017-го.

Если же подробнее проанализировать “успехи” Украины во внешней торговле, то можно заметить определенную тенденцию: по сравнению с 2016 годом, кроме российского направления, наметился рост экспорта в Индию, Турцию, Алжир, Южную Африку, Иран... Но при этом снизились поставки украинских товаров в Нидерланды, Германию, Францию, что в очередной раз убеждает бизнес в бесперспективности западного вектора внешнеэкономической интеграции.

Евроинтеграция в исполнении “реформаторов” потерпела полное фиаско. СНГ, Азия, Африка ― вот те направления, куда теперь устремлены взоры украинских компаний, пытающихся выжить в новых экономических реалиях. А это еще одно подтверждение того, что лишь возобновление торгово-экономического сотрудничества со странами ЕАЭС, и в частности с РФ, где все еще востребована наша продукция с высокой добавленной стоимостью, могло бы обеспечить украинскую промышленность стабильными заказами, повысить занятость населения и оживить экономику страны. Это единственный способ поднять экономику Украины, обеспечить рост благосостояния граждан и избежать долговой кабалы", написал В.Медведчук.