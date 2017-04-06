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В.Медведчук: ціна “стратегічного партнерства” з МВФ непомірно висока

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Оприлюднений урядом текст меморандуму з МВФ перекреслює всі заяви чиновників про те, що співпраця з фондом є “стратегічним партнерством”. Такий висновок зробив лідер Громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.

Політик звернув увагу на той факт, що представники влади традиційно оприлюднять умови надання чергового траншу МВФ вже після його отримання, і прокоментував особливо резонансні пункти угоди.

“Перше і головне: міжнародні лихварі зажадали перетворити українські землі в товар. Що примітно, народу при цьому відведена роль пасивного спостерігача (євроінтегратори намір запустити “кампанію з інформування громадськості, щоб роз’яснити переваги цієї реформи”). вже до кінця травня очікується прийняття Верховною Радою відповідного закону, що дозволить “діючому мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення втратити силу з кінця 2017”, — зазначив політик.

Приватизація великих і середніх держпідприємств повинна бути проведена прискореними темпами, підкреслив політик.

“Пенсійна реформа. У меморандумі йдеться, що парламент прийме її ... вже до кінця квітня... Стартує ця "реформа“ теж з наступного року. Про її механізмах нічого не відомо, в меморандумі йдеться тільки про те, що нові пенсійні виплати будуть "заохочувати громадян до продовження трудової діяльності і більш пізнього виходу на пенсію“. Сумнівів не залишається — вік виходу на пенсію будуть міняти, а мізерні виплати для бажаючих раніше піти на заслужений відпочинок змусять українців працювати до останнього" - впевнений лідер “Українського вибору”.

Що стосується скорочень у державному секторі, то до кінця 2019 року загалом 15% штатних співробітників потраплять під скорочення — це збільшить зростання безробіття по всій Україні.

“Неприємний сюрприз чекає і тих, хто отримує соціальну допомогу: влада ретельно перевірять доходи таких домогосподарств і позбавлять виплат всіх, хто не відповідає заявленим критеріям. Субсидії будуть монетизовані, але отримають їх, по всій видимості, вже мало хто”, - вважає В.Медведчук.

На думку політика, ціна “стратегічного партнерства” з МВФ непомірно висока, причому весь вантаж цього “партнерства” в кінцевому підсумку ляже на плечі наших дітей і онуків, яким десятиліттями доведеться розплачуватися за кредитні афери єврореформаторов.

Як писав “Український вибір — Права народу” раніше, в МВФ нагадали, чого чекають від України в обмін на кредит.

Віктор Медведчук раніше прогнозував, що заради отримання чергового траншу Київ піде на безпрецедентно жорсткі заходи: знизить соціальні норми споживання газу, тепло- і електропостачання, відкриє ринок землі.

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