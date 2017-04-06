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В.Медведчук: цена "стратегического партнерства" с МВФ непомерно высока

В.Медведчук: цена "стратегического партнерства" с МВФ непомерно высока

Киев  •  УНН

 • 13689 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Обнародованный правительством текст меморандума с МВФ перечеркивает все заявления чиновников о том, что сотрудничество с фондом является "стратегическим партнерством". Такой вывод сделал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

Политик обратил внимание на тот факт, что представители власти традиционно обнародуют условия предоставления очередного транша МВФ уже после его получения, и прокомментировал особенно резонансные пункты соглашения.

“Первое и главное: международные ростовщики потребовали превратить украинские земли в товар. Что примечательно, народа при этом отведена роль пассивного наблюдателя (евроинтеграторы намерены запустить “кампанию по информированию общественности, чтобы разъяснить преимущества этой реформы”). уже к концу мая ожидается принятие Верховной Радой соответствующего закона, который позволит “действующему моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения потерять силу с конца 2017”, — отметил политик.

Приватизация крупных и средних госпредприятий должна быть проведена ускоренными темпами, подчеркнул политик.

“Пенсионная реформа. В меморандуме говорится, что парламент примет ее ... уже до конца апреля ... Стартует эта „реформа“ тоже со следующего года. О ее механизмах ничего не известно, в меморандуме говорится только о том, что новые пенсионные выплаты будут „поощрять граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию “. Сомнений не остается — возраст выхода на пенсию будут менять, а мизерные выплаты для желающих пораньше уйти на заслуженный отдых заставят украинский работать до последнего „, - уверен лидер“ Украинского выбора ”.

Что касается сокращений в государственном секторе, то к концу 2019 всего 15% штатных сотрудников попадут под сокращение — это увеличит рост безработицы по всей Украине.

“Неприятный сюрприз ждет и тех, кто получает социальную помощь: власть тщательно проверят доходы таких домохозяйств и лишат выплат всех, кто не соответствует заявленным критериям. Субсидии будут монетизированы, но получат их, по всей видимости, уже мало кто ”, - считает Медведчук.

По мнению политика, цена “стратегического партнерства” с МВФ непомерно высока, причем весь груз этого “партнерства” в конечном итоге ляжет на плечи наших детей и внуков, которым десятилетиями придется расплачиваться за кредитные аферы еврореформаторов.

Как писал “Украинский выбор — Права народа” ранее, в МВФ напомнили, чего ждут от Украины в обмен на кредит.

Виктор Медведчук ранее прогнозировал, что ради получения очередного транша Киев пойдет на беспрецедентно жесткие меры: снизит социальные нормы потребления газа, тепло- и электроснабжения, откроет рынок земли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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