В.Медведчук розповів, чим небезпечне силове вирішення конфлікту на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Відмовляючись від мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, офіційний Київ ігнорує гуманістичні принципи і права людини, залишаючи поза увагою заклики міжнародного співтовариства і думку власних громадян, вважає лідер Громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.

Політик нагадав, що Антитерористична операція на Донбасі почалася 14 квітня 2014 року.
"Команда, яка прийшла до влади після перемоги Євромайдану, обіцяла завершити АТО в лічені тижні. Сьогодні ці обіцянки забуті, і Донбас з мирного регіону перетворився в рану, що кровоточить на тілі України", - зазначив політик.

Посилаючись на дані ООН, лідер "Українського вибору - Права народу" констатує: на лютий 2017-го жертвами збройного конфлікту стали понад 33 тис. осіб, майже 4 млн осіб в зоні конфлікту потребують гуманітарної допомоги.

"Однак українська влада протягом тривалого часу ігнорує гуманістичні принципи і права людини, залишаючи поза увагою заклики міжнародного співтовариства і думка власних громадян (відповідно до соцопитувань, дві третини українців виступають за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі)", - зазначив політик.

Відмовляючись від прямого діалогу з представниками Донецька і Луганська, Київ "відмовляється йти на компроміс, який дозволив би припинити кровопролиття, "зшити" країну і почати її відновлення", вважає політик.

"На жаль, Україна залишається єдиною країною в світі, де Мінські угоди не знаходять підтримки. Представники "партії війни" в ВР зустрічають в штики будь-які мирні ініціативи та блокують прийняття законів, необхідних для виконання українською стороною взятих на себе в Мінську зобов'язань. А націонал-екстремісти і радикали, всупереч Мінським угодами і прийнятому урядом плану реінтеграції Донбасу, всупереч здоровому глузду та інтересам України, закликають до силових варіантів вирішення конфлікту", - обурився лідер "Українського вибору - Права народу".

Зупинити розпад країни, впевнений політик, можуть народні депутати України, які обіцяли "в найкоротші терміни припинити АТО і відновити мир в Україні".

"Задайте їм прості запитання: скільки ще жертв повинен принести український народ на вівтар політичних амбіцій "партії війни", щоб влада зрозуміла злочинність, безглуздість і неприпустимість силового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі? Скільки ще доведеться пережити Україні, щоб у владі усвідомили: Мінські угоди - єдиний шлях "зшивання" країни, відновлення її територіальної цілісності і єдності"- підсумував політик.

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