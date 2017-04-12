В.Медведчук рассказал, чем опасно силовое решение конфликта на Донбассе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Отказываясь от мирного урегулирования конфликта на Донбассе, официальный Киев игнорирует гуманистические принципы и права человека, оставляя без внимания призывы международного сообщества и мнение собственных граждан, считает лидер Общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

Политик напомнил, что Антитеррористическая операция на Донбассе началась 14 апреля 2014 года.

“Команда, пришедшая к власти после победы евромайдана, обещала завершить АТО в считанные недели. Сегодня эти обещания забыты, и Донбасс из мирного региона превратился в кровоточащую рану на теле Украины”, — отметил политик.

Ссылаясь на данные ООН, лидер “Украинского выбора — Права народа” констатирует: на февраль 2017-го жертвами вооруженного конфликта стали свыше 33 тыс. человек, почти 4 млн человек в зоне конфликта нуждаются в гуманитарной помощи.

“Однако украинская власть на протяжении длительного времени игнорирует гуманистические принципы и права человека, оставляя без внимания призывы международного сообщества и мнение собственных граждан (согласно соцопросам, две трети украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе)”, — отметил политик.

Отказываясь от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска, Киев “отказывается идти на компромисс, который позволил бы прекратить кровопролитие, „сшить“ страну и начать ее восстановление”, считает политик.

“К сожалению, Украина остается единственной страной в мире, где Минские соглашения не находят поддержки. Представители „партии войны“ в ВР встречают в штыки любые мирные инициативы и блокируют принятие законов, необходимых для выполнения украинской стороной взятых на себя в Минске обязательств. А национал-экстремисты и радикалы, вопреки Минским соглашениям и принятому правительством плану реинтеграции Донбасса, вопреки здравому смыслу и интересам Украины, призывают к силовым вариантам решения конфликта”, — возмущается лидер “Украинского выбора — Права народа”.

Остановить распад страны, уверен политик, могут народные депутаты Украины, обещавшие “в кратчайшие сроки прекратить АТО и восстановить мир в Украине”.

“Задайте им простые вопросы: сколько еще жертв должен принести украинский народ на алтарь политических амбиций „партии войны“, чтобы власть поняла преступность, бессмысленность и недопустимость силового варианта решения конфликта на Донбассе? Сколько еще предстоит пережить Украине, чтобы во власти осознали: Минские соглашения — единственный путь „сшивания“ страны, восстановления ее территориальной целостности и единства” — подытожил политик.

 

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