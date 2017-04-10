В.Медведчук прокоментував ракетні удари США у Сирії

ukru
27 березня, 18:53 • 74301 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 99056 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 115466 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124016 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 174433 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122103 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110368 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134142 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121333 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123428 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 50563 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 38995 перегляди
Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

27 березня, 18:35 • 34765 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 26774 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 31413 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 74301 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 128915 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 174433 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200057 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 210980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85916 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116449 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142544 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132190 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162713 перегляди
Актуальне
В.Медведчук прокоментував ракетні удари США у Сирії

В.Медведчук прокоментував ракетні удари США у Сирії

Київ • УНН

 • 8585 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки не раз вторгалися в суверенні держави під надуманими приводами. Про це заявив лідер Громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук, коментуючи ракетні удари США по сирійській базі Шайрат в провінції Хомс, передає УНН.

В.Медведчук вважає, що на звинувачення держсекретаря США Рекса Тіллерсона в тому, що “Росія або є співучасником, або вона просто некомпетентна в своїй здатності виконати свою частину зобов’язань цієї угоди” (угода 2013 року про ліквідацію хімічної зброї в Сирії), Москва парирувала гранично аргументовано.

“Питання, чи застосовували війська Асада хімічну зброю, залишається відкритим. Росія обґрунтовано говорить про неприйнятність „висунення безпідставних звинувачень проти кого б то не було до проведення ретельного та неупередженого міжнародного розслідування“. Тим більше що новітня історія рясніє прикладами, коли США починали військові дії і вторгалися в суверенні держави під більш ніж надуманими приводами”, — зазначив В.Медведчук.

Політик нагадав про Тонкінський інцидент 4 серпня 1964 року.

“Тоді нічим не підтверджені заяви екіпажу корабля про обстріл американських есмінців північнов’єтнамськими судами (через деякий час екіпаж спростував свої ж слова) спровокували прийняття Конгресом США „тонкінської резолюції“, яка, по суті, дозволила президенту США Ліндону Джонсону почати повномасштабні бойові дії у В’єтнамі. І тільки майже через півстоліття з’явилися докази того, що інформація, на підставі якої приймалося рішення про вторгнення, була навмисне перекручена”, — підкреслив лідер “Українського вибору”.

Звертаючись до більш свіжого прикладу — вторгнення в Ірак коаліційних військ в 2003 році — В.Медведчук нагадав, що доказів виробництва Іраком зброї масового ураження США так і не надали.

“До речі, саме з війною США проти Іраку пов’язані і інсинуації на адресу України. У 2002 році Марі Йованович, зараз Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні, безпідставно звинуватила нашу країну в поставках комплексу радіолокаційної розвідки „Кольчуга“. Тоді, в 2002-му, навіть була створена державна комісія із захисту інтересів України. В результаті доповіді в Раді Безпеки ООН, який я робив, було доведено повну безпідставність і надуманість звинувачень США на адресу України. Однак Сполучені Штати так і не принесли нам публічних вибачень у зв’язку з цими подіями”, — підсумував політик.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,991.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,111.45
Ethereum
$2,007.60