В.Медведчук прокоментував ракетні удари США у Сирії

В.Медведчук вважає, що на звинувачення держсекретаря США Рекса Тіллерсона в тому, що “Росія або є співучасником, або вона просто некомпетентна в своїй здатності виконати свою частину зобов’язань цієї угоди” (угода 2013 року про ліквідацію хімічної зброї в Сирії), Москва парирувала гранично аргументовано.

“Питання, чи застосовували війська Асада хімічну зброю, залишається відкритим. Росія обґрунтовано говорить про неприйнятність „висунення безпідставних звинувачень проти кого б то не було до проведення ретельного та неупередженого міжнародного розслідування“. Тим більше що новітня історія рясніє прикладами, коли США починали військові дії і вторгалися в суверенні держави під більш ніж надуманими приводами”, — зазначив В.Медведчук.

Політик нагадав про Тонкінський інцидент 4 серпня 1964 року.

“Тоді нічим не підтверджені заяви екіпажу корабля про обстріл американських есмінців північнов’єтнамськими судами (через деякий час екіпаж спростував свої ж слова) спровокували прийняття Конгресом США „тонкінської резолюції“, яка, по суті, дозволила президенту США Ліндону Джонсону почати повномасштабні бойові дії у В’єтнамі. І тільки майже через півстоліття з’явилися докази того, що інформація, на підставі якої приймалося рішення про вторгнення, була навмисне перекручена”, — підкреслив лідер “Українського вибору”.

Звертаючись до більш свіжого прикладу — вторгнення в Ірак коаліційних військ в 2003 році — В.Медведчук нагадав, що доказів виробництва Іраком зброї масового ураження США так і не надали.

“До речі, саме з війною США проти Іраку пов’язані і інсинуації на адресу України. У 2002 році Марі Йованович, зараз Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні, безпідставно звинуватила нашу країну в поставках комплексу радіолокаційної розвідки „Кольчуга“. Тоді, в 2002-му, навіть була створена державна комісія із захисту інтересів України. В результаті доповіді в Раді Безпеки ООН, який я робив, було доведено повну безпідставність і надуманість звинувачень США на адресу України. Однак Сполучені Штати так і не принесли нам публічних вибачень у зв’язку з цими подіями”, — підсумував політик.