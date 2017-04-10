В.Медведчук прокомментировал ракетные удары США в Сирии

В.Медведчук считает, что на обвинения госсекретаря США Рекса Тиллерсона в том, что “Россия либо является соучастником, либо она просто некомпетентна в своей способности выполнить свою часть обязательств этого соглашения” (соглашение 2013 года о ликвидации химического оружия в Сирии), Москва парировала предельно аргументированно.

“Вопрос, применяли ли войска Асада химическое оружие, остается открытым. Россия обоснованно говорит о неприемлемости "выдвижения безосновательных обвинений против кого бы то ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования". Тем более что новейшая история изобилует примерами, когда США начинали военные действия и вторгались в суверенные государства под более чем надуманными предлогами”, — отметил В.Медведчук.

Политик напомнил о Тонкинском инциденте 4 августа 1964 года.

“Тогда ничем не подтвержденные заявления экипажа корабля об обстреле американских эсминцев северовьетнамсками судами (спустя время экипаж опроверг свои же слова) спровоцировали принятие Конгрессом США „Тонкинской резолюции“, которая, по сути, позволила президенту США Линдону Джонсону начать полномасштабные боевые действия во Вьетнаме. И только почти через полвека появились доказательства того, что информация, на основании которой принималось решение о вторжении, была умышленно искажена”, — подчеркнул лидер “Украинского выбора”.

Обращаясь к более свежему примеру — вторжению в Ирак коалиционных войск в 2003 году — В.Медведчук напомнил, что доказательств производства Ираком оружия масового поражения США так и не предоставили.

“Кстати, именно с войной США против Ирака связаны и инсинуации в адрес Украины. В 2002 году Мари Йованович, в настоящее время Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине, безосновательно обвинила нашу страну в поставках комплекса радиолокационной разведки "Кольчуга". Тогда, в 2002-м, даже была создана государственная комиссия по защите интересов Украины. В результате доклада в Совете Безопасности ООН, который я делал, была доказана полная беспочвенность и надуманность обвинений США в адрес Украины. Однако Соединенные Штаты так и не принесли нам публичных извинений в связи с этими событиями”, — подытожил политик.