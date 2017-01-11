В.Медведчук прокоментував 1000 днів АТО на Донбасі

"14 квітня 2014 року було оприлюднено текст указу в.о. Президента України Турчинова, який ввів в дію рішення РНБОУ від 13 квітня “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”. Уже понад 1000 днів триває антитерористична операція на Донбасі. Понад 1000 днів збройного конфлікту, який забрав близько 10000 життів (серед загиблих - 68 дітей і 495 жінок), сотні тисяч скалічених доль, зруйновані будинки, школи, лікарні, роз’єднана, розколота на частини країна - такий результат протистояння на сході України. Обіцянки провладних політиків завершити АТО за лічені тижні давно забуті, конфлікт на Донбасі третій рік залишається кривавою раною на тілі України", - заявив політик.

З його слів, відповідно до соцопитувань, сьогодні дві третини громадян країни виступають за мирне врегулювання конфлікту на сході України. "Але політики, які не звикли рахуватися з думкою народу, закликають реалізувати силовий сценарій повернення Донбасу. Всупереч гуманістичним принципам і миротворчим зусиллям міжнародного співтовариства, результатом яких стали мінські угоди, на шкоду національній економіці і міжнародному іміджу, усупереч поширеній думці громадян політики відмовляються приймати закони, які дозволили б в найкоротші терміни врегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом", - додав В.Медведчук.

"Політики, які закликають до війни до переможного кінця - війни за територію, а не за людей, - ігнорують думку не лише українців, а й світової спільноти, провідників європейських країн, що представляють “партію миру” і вважають мінські угоди безальтернативними (нагадаю, вони затверджені резолюцією Ради безпеки ООН і мають статус міжнародно-правового акту). Парадоксальність ситуації вражає: весь світ говорить про безальтернативність мінських угод, і тільки в Україні знаходяться політичні сили, які твердять про їх неефективність та безперспективність. Ніякої альтернативи мінським домовленостям представники “партії війни” запропонувати не можуть, але продовжують перешкоджати їх реалізації. Більш того, зустрічаючи в багнети будь-які мирні ініціативи, українські “яструби” як і раніше просувають ідеї повної ізоляції Донбасу - ідеї, які є небезпечними, тому що ведуть не лише до ескалації протистояння і нових жертв, а й до поширення по всій країні атмосфери ненависті, жорстокості та агресії", - висловив думку політик.

"Невже навіть 1000 днів збройного протистояння і запеклого кровопролиття, страждань і поневірянь українських громадян недостатньо, щоб українські політики усвідомили безвихідність силового сценарію вирішення конфлікту? Невже знадобляться ще тисячі жертв, щоб зрозуміти просту істину: щоб досягти миру, потрібен діалог, щоб зберегти територіальну цілісність України, потрібен компроміс, щоб “зшити” країну, потрібно відмовитися від дискримінації та продемонструвати Донецьку і Луганську, що ми дорожимо жителями Донбасу, а не тільки його територією", - наголосив В.Медведчук.

Він вважає, що на сьогодні в Києві "не вистачає політичного ресурсу для мирного врегулювання конфлікту: поки одні політики вибудовують конструктивний діалог і розробляють план реінтеграції Донбасу, інші висувають ультиматуми і роблять категоричні, вкрай небезпечні заяви". "Але я вірю: здоровий глузд візьме гору, забувши про свої амбіції, політики все ж зможуть об’єднатися, щоб повернути в Україну мир, єдність і стабільність", - підсумував він.