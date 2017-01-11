В.Медведчук прокомментировал 1000 дней АТО на Донбассе

"14 апреля 2014 года был обнародован текст указа и. о. президента Украины Турчинова, который ввел в действие решение СНБОУ от 13 апреля "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Уже больше 1 000 дней продолжается антитеррористическая операция на Донбассе. Больше 1 000 дней вооруженного конфликта, унесшего около 10 000 жизней (среди погибших 68 детей и 495 женщин!), сотни тысяч искалеченных судеб, разрушенные дома, школы, больницы, разъединенная, расколотая на части страна — таков результат противостояния на Востоке Украины. Обещания провластных политиков завершить АТО в считанные недели давно забыты, конфликт на Донбассе третий год остается кровоточащей раной на теле Украины.", - заявил политик.

По его словам, согласно соцопросам, сегодня две трети граждан страны выступают за мирное урегулирование конфликта на Востоке Украины. Но политики, не привыкшие считаться с мнением народа, призывают реализовать силовой сценарий возвращения Донбасса. Вопреки гуманистическим принципам и миротворческим усилиям международного сообщества, результатом которых стали Минские соглашения, в ущерб национальной экономике и международному имиджу, вопреки мнению граждан политики отказываются принимать законы, которые позволили бы в кратчайшие сроки урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем.", - добавил В.Медведчук.

"Политики, призывающие к войне до победного конца — войне за территорию, а не за людей, ― игнорируют мнение не только украинцев, но и мирового сообщества, лидеров европейских стран, представляющих «партию мира» и считающих Минские соглашения безальтернативными (напомню, они утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и имеют статус международно-правового акта). Парадоксальность ситуации поражает: весь мир говорит о безальтернативности Минских соглашений, и только в Украине находятся политические силы, которые твердят об их неэффективности и бесперспективности. Никакой альтернативы Минским договоренностям представители «партии войны» предложить не могут, но продолжают препятствовать их реализации. Более того, встречая в штыки любые мирные инициативы, украинские "ястребы" по-прежнему продвигают идеи полной изоляции Донбасса — идеи, которые опасны, потому что ведут не только к эскалации противостояния и новым жертвам, но и к распространению по всей стране атмосферы ненависти, жестокости и агрессии.", - высказал мнение политик.

"Неужели даже 1 000 дней вооруженного противостояния и ожесточенного кровопролития, страданий и лишений украинских граждан недостаточно, чтобы украинские политики осознали тупиковость силового сценария решения конфликта? Неужели понадобятся еще тысячи жертв, чтобы понять простую истину: чтобы достичь мира, нужен диалог, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, нужен компромисс, чтобы «сшить» страну, нужно отказаться от дискриминации и продемонстрировать Донецку и Луганску, что мы дорожим жителями Донбасса, а не только его территорией!", - подчеркнул В.Медведчук.

Он считает, что на сегодня в Киеве "не хватает политического ресурса для мирного урегулирования конфликта: пока одни политики выстраивают конструктивный диалог и разрабатывают план реинтеграции Донбасса, другие выдвигают ультиматумы и делают категорические, крайне опасные заявления". "Но я верю: здравый смысл возобладает, забыв о своих амбициях, политики все же смогут объединиться, чтобы вернуть в Украину мир, единство и стабильность", - подытожил он.