В.Медведчук про результати експертизи у Грибовичах

“Поки соболєви, семенченки, березюки — скандально відомі політики з команди мера Львова Андрія Садового — розігрували псевдопатріотичне шоу під назвою “Даєш блокаду!”, стали відомі результати пожежно-технічної експертизи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Висновки однозначні: ніякого підпалу не було, це самозаймання, причина якого — банальне недотримання технологічних норм. “Експлуатація полігону посадовими особами ЛКП ”Збиранка“ здійснювалася з порушеннями вимог. Не проводився полив ділянок полігону при високих температурах, переслоювання, не виконувалися вимоги щодо забезпечення збору та утилізації звалищного біогазу, що призвело до його накопичення у внутрішньому полігоні з подальшим викидом в атмосферу. Це було передумовами для займання полігону”, - оприлюднив висновки експертів прокурор Львівської області Юрій Квятківський.

“Стоїть питання про недбалість службових посадових осіб Львівської міської ради, що призвела до такого стану ... Але все ускладнюється тим, що ми маємо трьох загиблих, — заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. — Сім’ї мають право запитати, хто з посадових осіб Львівської міськради за це відповідає .... Я не можу виключати, що ним може бути і мер, і його заступники, й інші посадові особи”.

Бездіяльність пана Садового, який ще під час виборчої кампанії 2006 року обіцяв прибрати звалище, але за десять років так і не спромігся цього зробити. Халатність місцевих чиновників, які, незважаючи на укладення спеціальних комісій, продовжували експлуатувати цей полігон ще довгі роки. Невиконані обіцянки Садового провести рекультивацію звалища ... Результатом усіх цих багаторічних маніпуляцій, брехні, халатності, безвідповідальності стало екологічне лихо в регіоні, що загрожує перерости в проблему загальнодержавного масштабу.

Втім, провини своєї команди Садовий не визнає. Його хвилюють зовсім інші проблеми: розірвати торгово-економічні зв’язки з Донбасом, припинити не тільки залізничне, але і взагалі транспортне сполучення з регіоном, організувати блокаду. Словом, зробити все для того, щоб відвернути увагу громадськості від “сміттєвої теми”. І навіть тепер, коли висновки експертів відомі, а причини загоряння підтверджені, мер Львова малодушно намагається уникнути відповідальності, натякаючи, що його переслідують за політичні переконання. І навіть обурюється: “У влади немає часу на врегулювання проблем в країні, зате у них всіх є час на львівське сміття”. Інша справа сам мер і його соратники — вони занадто захоплені підтримкою блокади Донбасу, щоб вирішувати проблему якихось там міських відходів", - написав В.Медведчук.