В.Медведчук про результати експертизи у Грибовичах

ukru
11:39 • 7518 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 56136 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 142482 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 201940 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 179569 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 181089 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 176176 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 248061 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143407 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 119192 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.9 м/с
47 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 114660 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 114094 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 111014 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 103746 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 89794 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 142483 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 201940 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 173033 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 248061 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 232227 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 15274 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 106300 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 131693 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 157020 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 146066 перегляди
Актуальне
В.Медведчук про результати експертизи у Грибовичах

В.Медведчук про результати експертизи у Грибовичах

Київ • УНН

 • 10353 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Поки скандально відомі політики з команди мера Львова Андрія Садового розігрували псевдопатріотичне шоу під назвою “Даєш блокаду!”, стали відомі результати пожежно-технічної експертизи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Висновки однозначні: ніякого підпалу не було, це самозаймання, причина якого — банальне недотримання технологічних норм. Про це у своєму блозі написав лідер Громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.

“Поки соболєви, семенченки, березюки — скандально відомі політики з команди мера Львова Андрія Садового — розігрували псевдопатріотичне шоу під назвою “Даєш блокаду!”, стали відомі результати пожежно-технічної експертизи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Висновки однозначні: ніякого підпалу не було, це самозаймання, причина якого — банальне недотримання технологічних норм. “Експлуатація полігону посадовими особами ЛКП ”Збиранка“ здійснювалася з порушеннями вимог. Не проводився полив ділянок полігону при високих температурах, переслоювання, не виконувалися вимоги щодо забезпечення збору та утилізації звалищного біогазу, що призвело до його накопичення у внутрішньому полігоні з подальшим викидом в атмосферу. Це було передумовами для займання полігону”, - оприлюднив висновки експертів прокурор Львівської області Юрій Квятківський.

“Стоїть питання про недбалість службових посадових осіб Львівської міської ради, що призвела до такого стану ... Але все ускладнюється тим, що ми маємо трьох загиблих, — заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. — Сім’ї мають право запитати, хто з посадових осіб Львівської міськради за це відповідає .... Я не можу виключати, що ним може бути і мер, і його заступники, й інші посадові особи”.

Бездіяльність пана Садового, який ще під час виборчої кампанії 2006 року обіцяв прибрати звалище, але за десять років так і не спромігся цього зробити. Халатність місцевих чиновників, які, незважаючи на укладення спеціальних комісій, продовжували експлуатувати цей полігон ще довгі роки. Невиконані обіцянки Садового провести рекультивацію звалища ... Результатом усіх цих багаторічних маніпуляцій, брехні, халатності, безвідповідальності стало екологічне лихо в регіоні, що загрожує перерости в проблему загальнодержавного масштабу.

Втім, провини своєї команди Садовий не визнає. Його хвилюють зовсім інші проблеми: розірвати торгово-економічні зв’язки з Донбасом, припинити не тільки залізничне, але і взагалі транспортне сполучення з регіоном, організувати блокаду. Словом, зробити все для того, щоб відвернути увагу громадськості від “сміттєвої теми”. І навіть тепер, коли висновки експертів відомі, а причини загоряння підтверджені, мер Львова малодушно намагається уникнути відповідальності, натякаючи, що його переслідують за політичні переконання. І навіть обурюється: “У влади немає часу на врегулювання проблем в країні, зате у них всіх є час на львівське сміття”. Інша справа сам мер і його соратники — вони занадто захоплені підтримкою блокади Донбасу, щоб вирішувати проблему якихось там міських відходів", - написав В.Медведчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Tesla
$276.69
Brent
$73.17
Bitcoin
$84,937.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,109.71
Ethereum
$1,909.70