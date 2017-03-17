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В.Медведчук о результатах экспертизы в Грибовичах

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Пока скандально известные политики из команды мэра Львова Андрея Садового разыгрывали псевдопатриотическое шоу под названием "Даешь блокаду!", стали известны результаты пожарно-технической экспертизы на Грибовичской свалке. Выводы однозначны: никакого поджога не было, это самовозгорание, причина которого - банальное несоблюдение технологических норм. Об этом в своем блоге написал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

"Пока соболевы, семенченко, березюки — скандально известные политики из команды мэра Львова Андрея Садового — разыгрывали псевдопатриотическое шоу под названием "Даешь блокаду!", стали известны результаты пожарно-технической экспертизы на Грибовичской свалке. Выводы однозначны: никакого поджога не было, это самовозгорание, причина которого — банальное несоблюдение технологических норм. "Эксплуатация полигона должностными лицами ЛКП "Збиранка" осуществлялась с нарушениями требований. Не проводились полив участков полигона при высоких температурах, переслаивание, не выполнялись требования по обеспечению сбора и утилизации свалочного биогаза, что привело к его накоплению во внутреннем полигоне с последующим выбросом в атмосферу. Это было предпосылками для воспламенения полигона", ― обнародовал заключения экспертов прокурор Львовской области Юрий Квяткивский.

"Стоит вопрос о халатности служебных должностных лиц Львовского городского совета, которые привели к такому положению… Но все усугубляется тем, что мы имеем троих погибших, ― заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. ― Семьи вправе спросить, кто из должностных лиц Львовского горсовета за это отвечает…. Я не могу исключать, что им может быть и мэр, и его заместители, и другие должностные лица".

Бездействие господина Садового, который еще во время избирательной кампании 2006 года обещал убрать свалку, но за десять лет так и не удосужился этого сделать. Халатность местных чиновников, которые, несмотря на заключения специальных комиссий, продолжали эксплуатировать этот полигон еще долгие годы. Невыполненные обещания Садового провести рекультивацию свалки… Результатом всех этих многолетних манипуляций, лжи, халатности, безответственности стало экологическое бедствие в регионе, грозящее перерасти в проблему общегосударственного масштаба.

Впрочем, вины своей команды Садовой не признает. Его волнуют совершенно иные проблемы: разорвать торгово-экономические связи с Донбассом, прекратить не только железнодорожное, но и вообще транспортное сообщение с регионом, организовать блокаду. Словом, сделать всё для того, чтобы отвлечь внимание общественности от "мусорной темы". И даже теперь, когда выводы экспертов известны, а причины возгорания подтверждены, мэр Львова малодушно пытается уйти от ответственности, намекая, что его преследуют за политические убеждения. И даже возмущается: "У властей нет времени на урегулирование больших проблем в стране, зато у них всех есть время на львовский мусор". То ли дело сам мэр и его соратники ― они слишком увлечены поддержкой блокады Донбасса, чтобы решать проблему каких-то там городских отходов", - написал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

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