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В.Медведчук про експорт лісу-кругляку: євроінтегратори перетворили Україну на сировинний придаток Заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Замість того, щоб наводити порядок у країні, займатися відновленням економіки, стимулювати зростання обсягів виробництва і експорт готової продукції з високою доданою вартістю, євроінтегратори заради чергових позик перетворили Україну на сировинний придаток Заходу. Так у своєму блозі лідер громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук прокоментував можливість скасування мораторію на вивезення лісу-кругляку, передає УНН.

В.Медведчук про експорт лісу-кругляку: євроінтегратори перетворили Україну на сировинний придаток Заходу

“Київ довго готував ґрунт для скасування мораторію на вивезення лісу-кругляку. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі докладно розповідали, що така заборона на експорт необробленої деревини суперечить положенням цілої низки документів, підписаних Києвом: Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським союзом як кредитором, Угоди про СОТ. При цьому той факт, що вищевказані угоди укладалися на шкоду економічним і національним інтересам України, що положення і про ЗВТ з ЄС, і про СОТ носять явно дискримінаційний щодо нашої країни характер, український “патріотично налаштований” уряд абсолютно не бентежив.

Команда євроінтеграторів, що живе за рекомендаціями Брюсселя і Вашингтона, запустила маховик пропагандистської машини, щоб створити “правильну” думку у народу. Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявляв, що третина вирубок у Карпатах проводиться незаконно. Кишенькові експерти ретельно писали про те, що ліс вивозиться через митниці під іншими товарними кодами, і переконували громадськість, що відновлення експорту лісу дозволить створити робочі місця і підвищити відрахування до бюджету.

І ось новина з Брюсселя: під час саміту Україна — ЄС було ухвалено рішення про те, що Україна “не збирається впроваджувати законодавство щодо введення заборони на експорт деревини”. “Це була умова, яку ми висунули, — заявив в Брюсселі голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. — Ми висловлювали побажання, очікування, і, як я розумію, це буде зроблено у наступні кілька тижнів. Скасування заборони дозволить нам надати останній транш на суму 600 млн євро, який ми обіцяли Україні у рамках фінансової допомоги”. Після провалу з кредитом МВФ і відмови ЄС надати Україні транш у розмірі 600 млн євро офіційний Київ геть забув про національні інтереси.

Замість того, щоб наводити порядок у країні, займатися відновленням економіки, стимулювати зростання обсягів виробництва і експорт готової продукції з високою доданою вартістю, євроінтегратори заради чергових позик перетворили Україну на сировинний придаток Заходу. А це означає, що ні економічного процвітання, ні гідного рівня життя українцям чекати не варто. Принаймні до тих пір, поки перебувають при владі “реформатори” ставлять інтереси західних покровителів вище за національні інтереси України", - написав В.Медведчук.

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