В.Медведчук об экспорте леса-кругляка: евроинтеграторы превратили Украину в сырьевой придаток Запада

"Киев долго готовил почву для отмены моратория на вывоз леса-кругляка. В Министерстве экономического развития и торговли подробно рассказывали, что такой запрет на экспорт необработанной древесины противоречит положениям целого ряда документов, подписанных Киевом: Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, Меморандуму о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским союзом как кредитором, Соглашению о ВТО. При этом тот факт, что вышеуказанные соглашения заключались в ущерб экономическим и национальным интересам Украины, что положения и о ЗСТ с ЕС, и о ВТО носят явно дискриминационный по отношению к нашей стране характер, украинское «патриотически настроенное» правительство совершенно не смущал.

Команда евроинтеграторов, живущая по рекомендациям Брюсселя и Вашингтона, запустила маховик пропагандистской машины, чтобы создать «правильное» мнение у народа. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявлял, что треть вырубок в Карпатах производится незаконно. Карманные эксперты усердно писали о том, что лес вывозится через таможни под другими товарными кодами, и убеждали общественность, что возобновление экспорта леса позволит создать рабочие места и повысить отчисления в бюджет.

И вот новость из Брюсселя: во время саммита Украина - ЕС было принято решение о том, что Украина "не собирается внедрять законодательство о введении запрета на экспорт древесины". "Это было условие, которое мы выдвинули, - заявил в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Мы высказывали пожелания, ожидания, и, как я понимаю, это будет сделано в следующие несколько недель. Отмена запрета позволит нам предоставить последний транш на сумму 600 млн евро, который мы обещали Украине в рамках финансовой помощи ". После провала с кредитом МВФ и отказа ЕС предоставить Украине транш в размере 600 млн евро официальный Киев забыл о национальных интересах.

Вместо того, чтобы наводить порядок в стране, заниматься восстановлением экономики, стимулировать рост объемов производства и экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, евроинтеграторы ради очередных займов превратили Украину в сырьевой придаток Запада. А это значит, что ни экономического процветания, ни достойного уровня жизни украинцам ждать не стоит. По крайней мере до тех пор, пока пребывающие у власти «реформаторы» ставят интересы западных покровителей выше национальных интересов Украины. ", - написал В.Медведчук.