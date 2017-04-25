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В.Медведчук: політика "тотальної блокади" веде до дезінтеграції Донбасу

В.Медведчук: політика "тотальної блокади" веде до дезінтеграції Донбасу

Київ • УНН

 • 10602 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Політика "тотальної блокади" веде до дезінтеграції Донбасу. Таку думку  висловив лідер Громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук передає УНН.

З 25 квітня Україна припинила поставки електроенергії на непідконтрольні території Луганської області. На думку В.Медведчука, євроінтеграторам здалося недостатньо соціально-економічної, продуктової та транспортної блокади — тепер вводиться і енергетична блокада регіону.

“Тотальна блокада” Донбасу — така суть політики, яку проводить Київ щодо своїх громадян, що живуть на непідконтрольних територіях. Політики ущербної, неефективною і вкрай небезпечною. Відмова євроінтеграційної команди здійснювати соціальні виплати жителям Донбасу не тільки обурив тих, хто протягом багатьох років працював на підприємствах регіону і платив податки, а й викликав осуд представників міжнародних інституцій", - впевнений він.

Спроба влаштувати продовольчу блокаду теж зазнала фіаско.

"Замість того щоб розвивати економічні зв’язки з Донбасом, Київ їх зруйнував. Тепер Донецьк і Луганськ купують продукцію російських підприємств, поповнюючи бюджет сусідньої держави. Безглуздість проведення економічної блокади, яка суперечить Мінським угодами, визнають навіть провладні політики. “... Чому ми не можемо продавати товари на ту територію? — дивується народний депутат Мустафа Найєм. — Це робочі місця, наші податки ... це товар, за який ми отримуємо гроші”. Він переконаний: “Призупинення торгівлі з ОРДЛО технічно і фактично — це початок повної втрати окупованих територій”, - підкреслив політик.

"Транспортна блокада (яку ініціювали радикали з “Самопомочі”, а потім підтримала РНБО України) завдає колосальної шкоди Україні. Втрати української економіки будуть обчислюватися мільярдами доларів (на початку березня прем’єр-міністр України В.Гройсман озвучив шокуючі цифри: збитки гірничо-металургійного комплексу складуть близько 3,5 млрд дол., і це призведе до скорочення 75 тис. робочих місць) — такі наслідки транспортної блокади", - наголосив лідер.

Позитивного для України результату не принесе і блекаут в ОРЛО.

Луганські енергетики досить швидко відновили електропостачання на всіх територіях і заявили, що електроенергії, яку ОРЛО отримують з Росії та Донецька, а також з власних джерел, їм цілком вистачає. Про “больових точках” такого рішення Києва відверто висловився заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Він вважає, що “буде прийнято рішення не відключати Попаснянський водоканал, щоб не потрапити... на дуже жорсткі санкції, які невідворотно будуть застосовані до нашої держави в разі порушення гуманітарних норм”. Тука переконаний: “... Ми самі виштовхуємо, інтегруємо ці території до Росії”.

"Політика “тотальної блокади”, яку проводить Київ щодо ОРДО і ОРЛО, небезпечна не тільки іміджевими втратами для України (світ в черговий раз переконався, що українська сторона не виконує Мінські угоди, що вимагають повного відновлення соціально-економічних зв’язків з ОРДО і ОРЛО), але і веде до дезінтеграції Донбасу", - резюмував В.Медведчук.

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