С 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии в неподконтрольные территории Луганской области. По мнению Медведчука, евроинтеграторам показалось недостаточно социально-экономической, продуктовой и транспортной блокады - теперь вводится и энергетическая блокада региона.

"Тотальная блокада" Донбасса - такова суть политики, которую проводит Киев отношении своих граждан, живущих на неподконтрольных территориях. Политики ущербной, неэффективной и крайне опасной. Отказ евроинтеграционной команды осуществлять социальные выплаты жителям Донбасса не только возмутил тех, кто в течение многих лет работал на предприятиях региона и платил налоги, а тем осуждение представителей международных организаций", - уверен он.

Попытка устроить продовольственную блокаду тоже потерпела фиаско.

"Вместо того чтобы развивать экономические связи с Донбассом, Киев их разрушил. Теперь Донецк и Луганск покупают продукцию российских предприятий, пополняя бюджет соседнего государства. Нелепость проведения экономической блокады, которая противоречит Минским соглашениями, признают даже провластные политики."... Почему мы не можем продавать товары на ту территорию? - удивляется народный депутат Мустафа Найем. - это рабочие места, наши налоги ... это товар, за который мы получаем деньги". Он убежден: "Приостановление торговли с ОРДЛО технически и фактически - это очаток полной потери оккупированных территорий", - подчеркнул политик.

"Транспортная блокада (которую инициировали радикалы из "взаимопомощи", а затем поддержала СНБО Украины) наносит колоссальный вред Украине. Потери украинской экономики будут исчисляться миллиардами долларов (в начале марта премьер-министр Украины В.Гройсман озвучил шокирующие цифры: убытки горно металлургического комплекса составят около 3,5 млрд долл., и это приведет к сокращению 75 тыс. рабочих мест) - таковы последствия транспортной блокады", - подчеркнул лидер.

Положительного для Украины результата не принесет и блэкаут в ОРЛО.

Луганские энергетики достаточно быстро восстановили электроснабжение на всех территориях и заявили, что электроэнергии, ОРЛО получают из России и Донецка, а также из собственных источников, им вполне хватает. О "болевых точках" такого решения Киева откровенно высказался заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он считает, что "будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не попасть ... на очень жесткие санкции, которые неизбежно будут применены к нашему государству в случае нарушения гуманитарных норм". Тука убежден: "... Мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории к России".

"Политика "тотальной блокады", которую проводит Киев по ОРДО и ОРЛО, опасна не только имиджевыми потерями для Украины (мир в очередной раз убедился, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения, требующие полного восстановления социально-экономических связей с ОРДО и ОРЛО), но и ведет к дезинтеграции Донбасса", - резюмировал В.Медведчук.