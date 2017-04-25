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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37574 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101424 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154607 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115656 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116065 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112288 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104099 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103519 просмотра

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В.Медведчук: политика "тотальной блокады" ведет к дезинтеграции Донбасса

В.Медведчук: политика "тотальной блокады" ведет к дезинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 10601 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Политика "тотальной блокады" ведет к дезинтеграции Донбасса. Такое мнение высказал лидер Общественного движения " Украинский выбор - право народа " Виктор Медведчук передает УНН.

С 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии в неподконтрольные территории Луганской области. По мнению Медведчука, евроинтеграторам показалось недостаточно социально-экономической, продуктовой и транспортной блокады - теперь вводится и энергетическая блокада региона.

"Тотальная блокада" Донбасса - такова суть политики, которую проводит Киев отношении своих граждан, живущих на неподконтрольных территориях. Политики ущербной, неэффективной и крайне опасной. Отказ евроинтеграционной команды осуществлять социальные выплаты жителям Донбасса не только возмутил тех, кто в течение многих лет работал на предприятиях региона и платил налоги, а тем осуждение представителей международных организаций", - уверен он.

Попытка устроить продовольственную блокаду тоже потерпела фиаско.

"Вместо того чтобы развивать экономические связи с Донбассом, Киев их разрушил. Теперь Донецк и Луганск покупают продукцию российских предприятий, пополняя бюджет соседнего государства. Нелепость проведения экономической блокады, которая противоречит Минским соглашениями, признают даже провластные политики."... Почему мы не можем продавать товары на ту территорию? - удивляется народный депутат Мустафа Найем. - это рабочие места, наши налоги ... это товар, за который мы получаем деньги". Он убежден: "Приостановление торговли с ОРДЛО технически и фактически - это очаток полной потери оккупированных территорий", - подчеркнул политик.

"Транспортная блокада (которую инициировали радикалы из "взаимопомощи", а затем поддержала СНБО Украины) наносит колоссальный вред Украине. Потери украинской экономики будут исчисляться миллиардами долларов (в начале марта премьер-министр Украины В.Гройсман озвучил шокирующие цифры: убытки горно металлургического комплекса составят около 3,5 млрд долл., и это приведет к сокращению 75 тыс. рабочих мест) - таковы последствия транспортной блокады", - подчеркнул лидер.

Положительного для Украины результата не принесет и блэкаут в ОРЛО.

Луганские энергетики достаточно быстро восстановили электроснабжение на всех территориях и заявили, что электроэнергии, ОРЛО получают из России и Донецка, а также из собственных источников, им вполне хватает. О "болевых точках" такого решения Киева откровенно высказался заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он считает, что "будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не попасть ... на очень жесткие санкции, которые неизбежно будут применены к нашему государству в случае нарушения гуманитарных норм". Тука убежден: "... Мы сами выталкиваем, интегрируем эти территории к России".

"Политика "тотальной блокады", которую проводит Киев по ОРДО и ОРЛО, опасна не только имиджевыми потерями для Украины (мир в очередной раз убедился, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения, требующие полного восстановления социально-экономических связей с ОРДО и ОРЛО), но и ведет к дезинтеграции Донбасса", - резюмировал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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