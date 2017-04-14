В.Медведчук підвів підсумки року прем'єрства В.Гройсмана

"Країна не тільки не досягла жодної з тих економічних, політичних, соціальних, геополітичних перспектив, про які стільки говорили еврореформатори, — вона остаточно перетворилася на маріонетку Заходу", - заявив В.Медведчук.

"Незважаючи на гучні заяви чиновників, економіка України так і не відновилася після глибокого спаду. За даними Держстату, промислове виробництво в лютому 2017 року скоротилося на 4,6% в порівнянні з лютим 2016-го. За підсумками минулого року український експорт склав 44,885 млрд дол., тоді як в доєвромайданному 2013-му цей показник був майже вдвічі вище — 76,127 млрд дол. Через обмеження транзиту по території Росії втрати українських експортерів і перевізників склали понад 1 млрд дол.", - зауважив політик.

З 2016-му навіть переконані прихильники західного вектора економічної інтеграції визнали: розпіарена “поглиблена і всеохоплююча” ЗВТ з ЄС виявилася дискримінаційної для України. Обіцяного прориву — “експансії на європейські ринки” — немає і в помині, тому тепер єврореформатори пропонують українським товаровиробникам освоювати ринки ... Індії, Туреччини, Ірану та Західної Африки.

"Поразки і провали Кабміну Гройсмана очевидні у всіх сферах. Приватизацію прем’єр-єврореформатор обіцяв проводити “зважено і поетапно ... грамотно, готуючи об’єкти до приватизації ... на вигідних умовах”. Але не минуло й року, як Київ підписав меморандум з МВФ, який передбачає розпродаж великих і середніх держпідприємств. Можна не сумніватися — надшвидкої і вкрай вигідно ... не для України. З молотка планують пустити ОПЗ, “Центренерго”, цілий ряд енергопостачальних компаній, “Турбоатом”, “Укрспирт”. Крім того, уряд пішов на поступки МВФ і зобов’язався відкрити ринок землі, тим самим остаточно і безповоротно здавши інтереси українського народу", - підкреслив лідер.

Обіцянки, що стосуються соціальної сфери, теж не виконані. Рівень життя громадян залишається катастрофічно низьким.

"І перш за все — через стрімке зростання тарифів на газ і комунальні послуги (це стало одним з перших рішень нового уряду, який продемонстрував, що інтереси кредиторів для нього вище інтересів народу). “Ми працюємо над створенням справедливої ​​системи пенсій в країні. Наступний наш крок буде присвячений наведенню порядку в пенсійній системі”, - запевняв Гройсман в минулому році. Днями, звітуючи про виконану за рік роботу, він повторив обіцянки річної давності: “якісно поліпшити рівень життя наших громадян”, “осучаснити” пенсії. Правда, поліпшення життя прем’єр обіцяє тепер лише до 2020 року", - наголосив він.

"Очоливши уряд, Гройсман тут же заявив про намір вести боротьбу з корупцією. Він обіцяв за три місяці подолати тіньові схеми на митниці і навіть доручив міністрам подати конкретні пропозиції щодо ліквідації корупції в профільних відомствах. Результат “антикорупційних реформ” Гройсмана не змусив себе чекати: у 2017 році Україна зайняла ... перше місце за рівнем корупції серед 41 країни, випередивши навіть держави Азії і Африки.

Згідно з дослідженням Ernst & Young, 88% респондентів заявили, що хабарництво та інші прояви корупції широко поширені сьогодні в Україні. І в ЄС, і ПАРЄ саме корупцію називають головною проблемою України. А реальні результати роботи влади в цьому напрямку просто сміховинні: в січні — лютому 2017 року не пощастило повернути в бюджет лише 5100 грн, конфіскованих за рішенням судів за корупційні правопорушення; за 2016 й замість запланованих 7,7 млрд грн до бюджету надійшло всього 165 тис. грн, конфіскованих у корупціонерів", - підкреслив лідер.

"Про демонополізації, деофшоризацію, деолігархізації у владі більше не згадують. Уряд Гройсмана ясно дав зрозуміти: перетворень в цьому напрямку не було, немає і не буде. А тому вже ні у кого не викликає сумнівів, що "реформи" Гройсмана проводяться не в інтересах України і її громадян, а в інтересах олігархів, ФПГ і міжнародних лихварів", - резюмував В.Медведчук.