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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук подвел итоги премьерства В.Гройсмана

В.Медведчук подвел итоги премьерства В.Гройсмана

Киев  •  УНН

 • 13187 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Страна подводит печальные итоги первого года "управление государством" по Гройсману. Для Украины и украинцев этот год стал еще одним годом упущенных возможностей. Такое мнение высказал лидер Общественного движения " Украинский выбор - право народа " Виктор Медведчук, передает УНН.

"Страна не только не достигла ни одной из тех экономических, политических, социальных, геополитических перспектив, о которых столько говорили еврореформаторы, - она ​​окончательно превратилась в марионетку Запада", - заявил В.Медведчук.

"Несмотря на громкие заявления чиновников, экономика Украины так и не восстановилась после спада. По данным Госстата, промышленное производство в феврале 2017 сократилось на 4,6% по сравнению с февралем 2016-го. По итогам прошлого года украинский экспорт составил 44,885 млрд дол., тогда как в доевромайданному 2013-м этот показатель был почти вдвое выше - 76,127 млрд дол. За ограничений транзита по территории России потери украинских экспортеров и перевозчиков составили более 1 млрд долл.", - отметил политик.

С 2016-м даже убежденные сторонники западного вектора экономической интеграции признали распиаренная "углубленная и всеобъемлющая" ЗСТ с ЕС оказалась дискриминационной для Украины. Обещанного прорыва - "экспансии на европейские рынки" - нет и в помине, поэтому теперь еврореформаторы предлагают украинским товаропроизводителям осваивать рынки ... Индии, Турции, Ирана и Западной Африки.

"Поражения и провалы Кабмина Гройсмана очевидны во всех сферах. Приватизацию премьер-еврореформатор обещал проводить" взвешенно и поэтапно ... грамотно, готовя объекты к приватизации ... на выгодных условиях ". Но не прошло и года, как Киев подписал меморандум с МВФ, который предусматривает распродажу крупных и средних госпредприятий. Можно не сомневаться - сверхбыстрой и крайне выгодно ... не для Украины. с молотка пустят ОПЗ, "Центрэнерго", целый ряд энергоснабжающих компаний, "Турбоатом", "Укрспирт" . Кроме того, правительство пошло на уступки МВФ и с бовьязався открыть рынок земли, тем самым окончательно и бесповоротно сдав интересы украинского народа ", - подчеркнул лидер.

Обещания, касающиеся социальной сферы, тоже не выполнены. Уровень жизни граждан остается катастрофически низким.

"И прежде всего - из-за стремительного роста тарифов на газ и коммунальные услуги (это стало одним из первых решений нового правительства, показал, что интересы кредиторов для него выше интересов народа). "Мы работаем над созданием справедливой системы пенсий в стране . Следующий наш шаг будет посвящен наведению порядка в пенсионной системе", - уверял Гройсман в прошлом году. На днях, отчитываясь о проделанной за год работе, он повторил обещания годичной давности: "качественно улучшить уровень жизни наших граждан", "осовременить" пенсии. Правда , улучшение жизни премьер обещает теперь только до 2020 года", - подчеркнул он.

"Возглавив правительство, Гройсман тут же заявил о намерении вести борьбу с коррупцией. Он обещал за три месяца преодолеть теневые схемы на таможне и даже поручил министрам подать конкретные предложения по ликвидации коррупции в профильных ведомствах. Результат "антикоррупционных реформ" Гройсмана не заставил себя ждать: в 2017 году Украина заняла ... первое место по уровню коррупции среди 41 страны, опередив даже государства Азии и Африки.

Согласно исследованию Ernst & Young, 88% респондентов заявили, что взяточничество и другие проявления коррупции широко распространены сегодня в Украине. И в ЕС, и ПАСЕ именно коррупцию называют главной проблемой Украины. А реальные результаты работы власти в этом направлении просто смехотворны: в январе - феврале 2017 не повезло вернуть в бюджет лишь 5100 грн, конфискованных по решению судов за коррупционные правонарушения; за 2016 и вместо запланированных 7,7 млрд грн в бюджет поступило всего 165 тыс. грн, конфискованных у коррупционеров", - подчеркнул лидер.

"О демонополизации, деофшоризацию, деолигархизации во власти больше не вспоминают. Правительство Гройсмана ясно дало понять: преобразований в этом направлении не было, нет и не будет. А потому уже ни у кого не вызывает сомнений, что "реформы" Гройсмана проводятся не в интересах Украина и ее граждан, а в интересах олигархов, ФПГ и международных ростовщиков ", - резюмировал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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