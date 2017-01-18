В.Медведчук: переговори йдуть в постійному режимі, а не тільки на засіданнях в Мінську

“Я неодноразово стикався з тим, що учасники переговорного процесу дають вкрай різкі оцінки своїм опонентам, дозволяють собі звинувачення, образи, принизливі репліки і коментарі, називають опонентів терористами, бандитами. Як ви думаєте, чи можливий після цього конструктивний діалог? Зрозуміло, немає”, - вважає політик.

Як відомо, на останньому засіданні в Мінську представники ОРДЛО заявили про те, що у відсутності на переговорах Медведчука, відсутній і конструктив в роботі підгрупи з гуманітарних питань. Повідомлення про “гарячий” характер останньої зустрічі з’явилося і від віце-спікера ВР Ірини Геращенко, яка була присутня в Мінську.

За словами В.Медведчука, переговори йдуть в постійному режимі, а не тільки на засіданнях в Мінську, але публічно розповідати про підготовку звільнення — своїми руками зводити нанівець можливість отримання позитивного результату.

“У минулому році вдалося повернути 24 людини, яких утримували на території ОРДЛО, а також 3 українців, які були засуджені в РФ, тобто всього 27 чоловік. Влада України звільнили 54 особи. Таким чином, всього додому, в сім’ї, до рідних і близьких повернулося 81 особа. Коли мова йде про життя людей, про їхнє здоров’я, ми повинні робити все можливе і неможливе. Хочу підкреслити: саме тому переговори йдуть в постійному режимі, а не тільки на засіданнях в Мінську, але публічно розповідати про підготовку звільнення — своїми руками зводити нанівець можливість отримання позитивного результату”, - пояснив політик.

В.Медведчук також підкреслив, що гуманітарні питання, якими він займається в гуманітарній підгрупі, — це не тільки обмін полоненими, але також захист прав жителів непідконтрольних територій.

“Я вважаю своїм громадянським обов’язком захищати їхні конституційні права — право на вільне пересування, на отримання пенсій та соціальних виплат. Це моя принципова позиція. Я переконаний: якщо ми хочемо повернути Донбас, причому не тільки території, але і (а це головне) людей, їх довіру, то повинні зрозуміти: блокади, загрози, шантаж розділяють, а не об’єднують. Ставлення до жителів Донбасу на тимчасово непідконтрольних територіях як до повноправних громадян України, відновлення соціальних і економічних зв’язків — це те, без чого повернення Донбасу в Україні та України на Донбас неможливо”, - впевнений В.Медведчук.