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В.Медведчук: переговоры идут в постоянном режиме, а не только на заседаниях в Минске

В.Медведчук: переговоры идут в постоянном режиме, а не только на заседаниях в Минске

Киев • УНН

 • 7398 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Нежелание слушать и прислушиваться, а не диктовать условия, мешает диалогу в переговорном процессе по обмену пленными. Когда речь идет о жизни людей, участники переговоров должны делать все возможное и невозможное. Об этом в интервью "Аргументам и фактам в Украине" заявил Виктор Медведчук, спецпредставитель по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, передает УНН.

"Я неоднократно сталкивался с тем, что участники переговорного процесса дают крайне резкие оценки своим оппонентам, позволяют себе обвинения, оскорбления, унизительные реплики и комментарии, называют оппонентов террористами, бандитами. Как вы думаете, возможен ли после этого конструктивный диалог? Разумеется, нет", - считает политик.

Как известно, на последнем заседании в Минске представители ОРДЛО заявили о том, что в отсутствии на переговорах В.Медведчука, отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. Сообщение о "горячем" характере последней встречи появилось и от вице-спикера ВР Ирины Геращенко, которая присутствовала в Минске.

По словам В.Медведчука, переговоры идут в постоянном режиме, а не только на заседаниях в Минске, но публично рассказывать о подготовке освобождения - своими руками сводить на нет возможность получения положительного результата.

"В прошлом году удалось вернуть 24 человека, которых удерживали на территории ОРДЛО, а также 3 украинцев, которые были осуждены в РФ, то есть всего 27 человек. Власти Украины освободили 54 человека. Таким образом, всего домой, в семьи, родным и близким вернулая 81 человек. Когда речь идет о жизни людей, об их здоровье, мы должны делать все возможное и невозможное. Хочу подчеркнуть: именно поэтому переговоры идут в постоянном режиме, а не только на заседаниях в Минске, но публично рассказывать о подготовке освобождения - своими руками сводить на нет возможность получения положительного результата", - пояснил политик.

В.Медведчук также подчеркнул, что гуманитарные вопросы, которыми он занимается в гуманитарной подгруппе - это не только обмен пленными, но также защита прав жителей неподконтрольных территорий.

"Я считаю своим гражданским долгом защищать их конституционные права - право на свободное передвижение, на получение пенсий и социальных выплат. Это моя принципиальная позиция. Я убежден: если мы хотим вернуть Донбасс, причем не только территории, но и (а это главное) людей, их доверие, то должны понять: блокады, угрозы, шантаж разделяют, а не объединяют. Отношение к жителям Донбасса на временно неподконтрольных территориях как к полноправным гражданам Украины, восстановление социальных и экономических связей - это то, без чего возвращение Донбасса в Украине и Украины на Донбасс невозможно", - уверен В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

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