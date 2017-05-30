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В.Медведчук: переговори по засудженим в РФ українцям не припиняються

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Лідер громадського руху "Український вибір - право народу" та спецпредставник України з гуманітарних питань в Тристоронньої контактній групі та представник в гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заяив, що переговори по засудженим в РФ українцям не припиняються, передає УНН.

В.Медведчук: переговори по засудженим в РФ українцям не припиняються

"Судячи з останніх заяв міністра юстиції Павла Петренка, "я все ж сповнений оптимізму, що в рамках обміну заручників, які обговорюються Мінською групою, є шанс, що повернуть і цих хлопців", - заявив Павло Петренко, кажучи про засуджених в Росії українських громадян Миколу Карпюка та Станіслава Клиха", він не має ні найменшого поняття про мінський процес та, мабуть, відноситься до тих 70% українських чиновників і політиків, які Мінські угоди “не читали, але ... засуджують”, - наголосив В.Медвечдук.

На його думку, заява міністра юстиції, який беззмінно очолює профільне міністерство протягом двох з половиною років, свідчить або про його крайній непрофесіоналізм, або про свідоме маніпулювання фактами.

"Дійсно, в пункті 6 “Комплексу заходів з виконання Мінських угод” міститься вимога “забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу “всіх на всіх”. Однак в “Комплексі заходів...” йдеться про осіб, які мають відношення до конфлікту на Донбасі. Але Микола Карпюк та Станіслав Клих звинувачуються в злочинах, які не мають ніякого відношення до подій на Донбасі. Обидва вони вже засуджені за законами РФ і відбувають покарання. Тому в даному випадку не може бути й мови про обмін в форматі “всіх на всіх”, і міністр юстиції повинен це знати. Єдино можливий шлях для звільнення Миколи Карпюка та Станіслава Клиха — помилування, але на це повинна бути воля президента РФ", - наголосив він.

"Можу сказати, що переговорний процес з цього питання не припиняється. Я відкрито інформував ЗМІ, що веду переговори зі звільнення не тільки Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, а й Олега Сенцова, Олександра Кольченко та інших з керівництвом Російської Федерації, а не з представниками ОРДО і ОРЛО", - підкреслив політик.

"Однак, слухаючи заяви нашого міністра юстиції, мимоволі задаюся питанням: як Київ збирається виконувати Мінські угоди, якщо навіть глава Мін’юсту не має поняття про зміст пунктів “Комплексу заходів ...” і демонструє повне невігластво?", - резюмував В.Медведчук.

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