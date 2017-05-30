В.Медведчук: переговоры по осужденным в РФ украинском не прекращаются

"Судя по последним заявлениям министра юстиции Павла Петренко, "я все же полон оптимизма, что в рамках обмена заложников, которые обсуждаются Минской группой, есть шанс, что вернут и этих ребят", ― заявил Павел Петренко, говоря об осужденных в России украинских гражданах Николае Карпюке и Станиславе Клыхе", он не имеет ни малейшего понятия о минском процесс и, пожалуй, относится к тем 70% украинских чиновников и политиков, которые Минские соглашения" не читали, но ... осуждают ", - подчеркнул В.Медвечдук.

По его мнению, заявление министра юстиции, который бессменно возглавляет профильное министерство в течение двух с половиной лет, свидетельствует либо о его крайней непрофессионализм, или о сознательное манипулирование фактами.

"Действительно, в пункте 6 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений "содержится требование" обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Однако в "Комплексе мер ..." речь идет о лицах, которые имеют отношение к конфликту в Донбассе. Но Николай Карпюк и Станислав Клых обвиняются в преступлениях, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе. Оба они уже осуждены по законам РФ и отбывающих наказание. Поэтому в данном случае не может быть и речи об обмене в формате "всех на всех", и министр юстиции должен это знать. Единственно возможный путь для освобождения Николая Карпюка и Станислава Клих - помилование, но на это должна быть воля президента РФ", - подчеркнул он.

"Могу сказать, что переговорный процесс по этому вопросу не прекращается. Я открыто информировал СМИ, что веду переговоры по освобождению не только Николая Карпюка и Станислава Клыха, но и Олега Сенцова, Александра Кольченко и других с руководством Российской Федерации, а не с представителями ОРДО и ОРЛО", - подчеркнул политик.

"Однако, слушая заявления нашего министра юстиции, невольно задаюсь вопросом: как Киев собирается выполнять Минские соглашения, если даже глава Минюста не имеет понятия о содержании пунктов "Комплекса мер ..." и демонстрирует полное невежество?", - резюмировал В.Медведчук.