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В.Медведчук: головною причиною ескалації на Донбасі є невиконання мінських угод

Київ • УНН

 • 9054 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Головною причиною ескалації протистояння на Донбасі є невиконання мінських угод. Таку думку у своєму блозі висловив лідер громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук, передає УНН.

В.Медведчук: головною причиною ескалації на Донбасі є невиконання мінських угод

“Причини нинішнього загострення ситуації в зоні АТО не потрібно довго шукати — вони лежать на поверхні і очевидні не лише українцям, уважно стежить за розвитком подій на Донбасі”, — зазначив В.Медведчук.

За його словами, в ОБСЄ відзначають, що обидві сторони конфлікту на Донбасі регулярно порушують режим припинення вогню.

“Головна причина ескалації — це те, що війська обох сторін стоять дуже близько один до одного ... Ще одна причина — це те, що важке озброєння досі знаходиться по обидві сторони лінії зіткнення в порушення Мінських угод...”, процитував В.Медведчук заступника голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

Політик зазначив, що причину загострення ситуації у невиконанні мінських угод обома сторонами бачить і посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

"“...Важке озброєння не відведено, а відбувається як раз навпаки — сторони зближуються, і в цьому є велика небезпека”. В Європі визнають, що загроза нової ескалації конфлікту зараз дуже велика і виправити ситуацію може тільки виконання досягнутих в Мінську домовленостей. “Нинішня ситуація змушує нас ще раз наголосити на необхідності виконання Мінських угод”, — зазначив В.Медведчук, цитуючи посла Німеччини.

За словами політика, світ вчергове нагадує Києву про необхідність виконання взятих на себе в Мінську зобов’язань.

“У той же час „партія війни“, представники якої блокують залізничне сполучення з Донбасом, регулярно влаштовує демарші в ВР і провокації, в черговий раз демонструє повну зневагу і інтересами країни, і долями співвітчизників, і думкою світової спільноти”, — наголосив він.

В.Медведчук зазначив, що хоча у БПП вже відкрито заявляють про те, що “продовження блокування нічого, крім економічної шкоди Україні, не дасть”, а також закликають звернутися до досвіду “країн, де питання життєдіяльності багатьох регіонів вирішувалися шляхом тристоронніх переговорів навіть зі сторонами конфлікту”, представники “партії війни” просувають лише руйнівні ідеї.

“Радикали всіх мастей, адепти і прихильники „партії війни“ виступають проти проведення виборів на Донбасі і реінтеграції регіону, вони вимагають ввести воєнний стан, розширити межі блокади, воювати „до переможного кінця“, щоб повернути ... не українських громадян, які проживають на непідконтрольних територіях, а перш за все самі території Донбасу”, — підкреслив він.

За його словами, прихильники “партії війни” будуть і надалі перешкоджати реалізації мінських угод.

“Позиція „партії миру“, аргументовано доводить безглуздість і шкоду блокади, українськими „яструбами“ до уваги не береться. Очевидно, що мирне врегулювання не входить в плани „партії війни“ і її прихильники будуть і надалі перешкоджати реалізації Мінських угод. Тому замість відновлення соціально-економічних зв’язків, передбаченого „Комплексом заходів щодо виконання Мінських угод“, вони планують посилювати і розширювати ізоляцію Донбасу. Тим самим демонструючи світовій спільноті, що Україна не має наміру виконувати Мінські угоди і не зацікавлена в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі”, — підсумував В.Медведчук.

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