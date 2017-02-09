В.Медведчук: главной причиной эскалации на Донбассе является невыполнение минских соглашений

"Причины нынешнего обострения ситуации в зоне АТО не нужно долго искать ― они лежат на поверхности и очевидны не только украинцам, внимательно следящим за развитием событий на Донбассе", - отметил В.Медведчук.

По его словам, в ОБСЕ отмечают, что обе стороны конфликта в Донбассе регулярно нарушают режим прекращения огня.

"Главная причина эскалации ― это то, что войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу… ― считает заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг. ― Еще одна причина ― это то, что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений...", процитировал В.Медведчук заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга.

Политик отметил, что причину обострения ситуации в невыполнении минских соглашений обеими сторонами видит и посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"... Тяжелое вооружение не отведено, а происходит как раз наоборот ― стороны сближаются, и в этом есть большая опасность". В Европе признают, что угроза новой эскалации конфликта сейчас очень велика и исправить ситуацию может только выполнение достигнутых в Минске договоренностей. "Нынешняя ситуация заставляет нас еще раз подчеркнуть необходимость выполнения Минских соглашений", - отметил В.Медведчук, цитируя посла Германии.

По словам политика, мир в очередной раз напоминает Киеву о необходимости выполнения взятых на себя в Минске обязательств.

"В то же время "партия войны", представители которой блокируют железнодорожное сообщение с Донбассом, регулярно устраивает демарши в ВР и провокации, в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение и интересами страны, и судьбами соотечественников, и мнением мирового сообщества", - подчеркнул он.

В.Медведчук отметил, что хотя в БПП уже открыто заявляют о том, что "…продолжение блокирования ничего, кроме экономического вреда Украине, не даст", а также призывают обратиться к опыту "стран, где вопросы жизнедеятельности многих регионов решались путем трехсторонних переговоров даже со сторонами конфликта", представители "партии войны" продвигают идеи.

"Радикалы всех мастей, адепты и сторонники "партии войны" выступают против проведения выборов на Донбассе и реинтеграции региона, они требуют ввести военное положение, расширить границы блокады, воевать "до победного конца", чтобы вернуть… не украинских граждан, проживающих на неподконтрольных территориях, а прежде всего сами территории Донбасса", - подчеркнул он.

По его словам, сторонники "партии войны" будут и впредь препятствовать реализации минских соглашений.

"Позиция "партии мира", аргументированно доказывающей бессмысленность и вред блокады, украинскими "ястребами" во внимание не принимается. Очевидно, что мирное урегулирование не входит в планы "партии войны" и ее приверженцы будут и в дальнейшем препятствовать реализации Минских соглашений. Поэтому вместо восстановления социально-экономических связей, предусмотренного "Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", они планируют ужесточать и расширять изоляцию Донбасса. Тем самым демонстрируя мировому сообществу, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения и не заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе", - подытожил Медведчук.