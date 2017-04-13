В Маямі пройшов один з найбільших у світі ЛГБТ-парадів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Маямі, штат Флорида, США, уже вдев'яте пройшов один із найбільш масових ЛГБТ-парадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Фестиваль сексуальних меншин стартував на Маямі-Біч, та зібрав близько трьох тисяч представників ЛГБТ-спільноти.
"Я люблю цей парад, я люблю таку підтримку секс-меншин, я радий, що такий великий натовп зібрався на цьому фестивалі, і всі прийшли, щоб показати, які ми, без страху і упереджень", - розповів учасник параду Андре Гкікас.
Як розповіли жителі Маямі, для багатьох людей проведення ЛГБТ-параду - це визнання терпимості та толерантності до інших.
Зазначимо, у ЛГБТ-параді в Маямі взяли участь також місцеві поліцейські, які не побоялися зізнатися, що вони мають нетрадицйну орієнтацію.
Також додамо, Південна Флорида є місцем найбільшого скупчення представників ЛГБТ-спільноти у США.