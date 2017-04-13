В Майами прошел один из крупнейших в мире ЛГБТ-парадов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Майами, штат Флорида, США, уже в девятый раз прошел один из самых массовых ЛГБТ-парадов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Фестиваль сексуальных меньшинств стартовал на Майами-Бич, и собрал около трех тысяч представителей ЛГБТ-сообщества.
"Я люблю этот парад, я люблю такую поддержку секс-меньшинств, я рад, что такая большая толпа собралась на этом фестивале, и все пришли, чтобы показать, какие мы, без страха и предубеждений", - рассказал участник парада Андре Гкикас.
Как рассказали жители Майами, для многих людей проведение ЛГБТ-парада - это признание терпимости и толерантности к другим.
Отметим, в ЛГБТ-параде в Майами приняли участие также местные полицейские, которые не побоялись признаться, что они имеют нетрадиционную ориентацию.
Также добавим, Южная Флорида является местом наибольшего скопления представителей ЛГБТ-сообщества в США.