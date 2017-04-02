У Маріуполі попрощались із загиблим полковником СБУ
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні у Маріуполі, прощаються із загиблим 31 березня полковником Служби безпеки України Олександром Хараберюшом, передає кореспондент УНН.
Близько тисячі людей: рідні, колеги, та керівництво забрались сьогодні аби попрощатись з О.Хараберюшом.
“Слідство ведеться, є кілька версій, є підозрювані. Слідство триває навіть зараз коли ми знаходимось тут, оперативні групи працюють. Це справа честі - розслідувати це вбивство. Олександр був прекрасним сім'янином, відданий роботі та прекрасний офіцер і конкретний теракт був скерований саме на нього як на конкретну особу”, — сказав Голова СБУ, керівник Антитерористичного центру при СБУ, Василь Грицак.
Офіцер загинув при виконанні службових обов’язків внаслідок підриву автомобіля в центрі Маріуполя, за що нагороджений орденом за мужність I ступеня, посмертно. Родині загиблого виплатять одноразову допомогу, а усі витрати на похорон держава взяла на себе.
Зазначимо, що за три роки проведення АТО, під час виконання службових обов’язків загинуло 22 співробітника СБУ, більшість з них у зоні проведення АТО.
Нагадаємо, 31 березня вибух авто стався у Маріуполі. В наслідок вибуху загинув полковник СБУ О.Хараберюш.