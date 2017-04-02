В Мариуполе попрощались с погибшим полковником СБУ

Около тысячи человек: родные, коллеги, и руководство собрались сегодня чтобы попрощаться с О.Хараберюшем.

"Следствие ведется, есть несколько версий, есть подозреваемые. Следствие продолжается даже сейчас, когда мы находимся здесь, оперативные группы работают. Это дело чести - расследовать это убийство. Александр был прекрасным семьянином, преданный работе и прекрасный офицер и конкретный теракт был направлен именно на него как на конкретное лицо", - сказал председатель СБУ, руководитель Антитеррористического центра при СБУ Василий Грицак.

Офицер погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва автомобиля в центре Мариуполя, за что награжден орденом за мужество I степени посмертно. Семье погибшего выплатят единовременное пособие, а все расходы на похороны государство взяло на себя.

Отметим, что за три года проведения АТО, при исполнении служебных обязанностей погибли 22 сотрудника СБУ, большинство из них в зоне проведения АТО.

Напомним, 31 марта взрыв авто произошел в Мариуполе. В результате взрыва погиб полковник СБУ О.Хараберюш.

Подрыв автомобиля квалифицировано как теракт.