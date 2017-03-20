В.Лутковська просить КСУ визнати неконституційною норму про надання пільг лише певній групі УБД
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до Конституційного суду з поданням про визнання неконституційною нормою закону, яка передбачає надання пільг тільки певній групі учасників бойових дій, передає УНН з посиланням на прес-службу офісу Омбудсмана.
“За інформацією офісу Омбудсмана, у законі “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” “держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах”.
“Однак передбачені пільги встановлюються не для усіх учасників бойових дій, а лише для окремої їх групи, а саме для осіб, які визнаються учасниками бойових дій відповідно до п. 19 статті 6 закону. Таке розмежування учасників для цілей надання відповідної соціальної пільги містить ознаки дискримінації”, — наголошується у поданні Омбудсмана.
У зв’язку з цим, Уповноважений ВР з прав людини зверулася до КСУ з проханням визнати положення частини сьомої статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині формулювання “зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону”, яке обмежує надання передбачених пільг лише до певної групи учасників бойових дій за ознакою належності до професійної групи, таким, що суперечить частинам першій та другій статті 24 та частині першій статті 46 Конституції України.
Як повідомляв УНН, з 23-х пільг, які прописані в законі про статус ветеранів війни, учасники АТО отримують лише кілька.